Anche Universal e Paramount boicottano il mercato russo, si uniscono a Disney, Warner e Sony

A partire da Sonic 2 e Ambulance di Michael Bay, la Paramount e la Universal si uniscono al boicottaggio del mercato cinematografico russo, accodandosi a Disney, Warner e Sony.

Dopo Disney, Warner Bros. e Sony Pictures, nelle ultime 24 ore anche Universal e Paramount si sono unite alle major hollywoodiane che hanno deciso di boicottare il mercato cinematografico russo, fino al termine della guerra con l'Ucraina. I film immediatamente colpiti da questo taglio alla distribuzione saranno Ambulance di Michael Bay e Sonic 2 - Il film. Leggi anche The Batman, Red, Morbius bloccati in Russia: Warner, Disney e Sony bloccano le uscite Ambulance: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Universal e Paramount boicottano i cinema in Russia per la guerra in Ucraina