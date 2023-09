Anche Julian Schnabel racconta Dante Alighieri in un film interpretato da Oscar Isaac

News Cinema

Julian Schnabel torna al cinema con In The Hand of Dante, con Oscar Isaac, tratto da un romanzo storico di Nick Tosches, le cui riprese inizieranno il mese prossimo in Italia.

Dopo aver raccontato nel suo ultimo film Vincent Van Gogh, Julian Schnabel, pittore di fama internazionale, per il suo quinto film da regista affronterà un personaggio storico che ci riguarda più da vicino, ovvero il Sommo Poeta Dante Alighieri (o dello scrittore da cui il libro è tratto, dalle fonti non è chiaro). E se nel film su Van Gogh, Oscar Isaac interpretava Paul Gauguin, qua l'attore indosserà proprio i panni del poeta fiorentino. Le riprese di In The Hand of Dante, come si intitola il film, inizieranno a ottobre in Italia ma, per i motivi che vi spiegheremo, non a Firenze.

In The Hand of Dante: la trama del film di Julian Schnabel dal romanzo di Nick Tosches

In The Hand of Dante è tratto dall'omonimo romanzo storico del 2002 di Nick Tosches, scrittore scomparso nel 2019, che Schnabel dice di considerare una specie di reincarnazione del poeta. Nel libro si raccontano due storie diverse, una ambientata nella Sicilia del 14esimo secolo, con protagonista Dante Alighieri, e l'altra nell'autunno del 2001 con una versione romanzata dello scrittore. Mentre Dante finisce di scrivere la sua opera più importante, Tosches si reca in un viaggio di conoscenza mistica in Sicilia, dove viene chiamato in qualità di esperto per verificare l'autenticità di un manoscritto attribuito a Dante. Schnabel ha detto