Anatomia di un grande sogno: la storia di un quartiere resistente attraverso lo sport popolare

Tra i molti documentari presentati alla Festa del cinema di Roma c'era anche Anatomia di un grande sogno di Federico Braconi, che attraverso la storia di una società sportiva ad azionariato popolare, cerca di raccontare lo storico quartiere di San Lorenzo.

La Festa del cinema di Roma non è un festival come gli altri ma ha molte anime: il respiro è internazionale ma la collocazione non dimentica il luogo in cui è nata e si svolge e nelle sezioni collaterali dà spazio e voce anche a chi cerca di raccontare la città forse più complessa al mondo nelle sue realtà territoriali, i quartieri che sempre più sono a rischio, per la speculazione immobiliare e il turismo di massa, di perdere la propria anima. Uno di questi (dove chi scrive vive da trent'anni ma che si è ormai rassegnata a lasciare) è lo storico rione di San Lorenzo, situato tra la stazione Termini, la città Universitaria e il Cimitero Monumentale del Verano, di origini operaie e popolari, denso di quelle che un tempo erano le case di ringhiera coi ballatoi (in una di queste in un palazzo di Piazza dei Sanniti, quello in cui fu girato Il Grande Cocomero, era ambientata la casa di Ferribotte e Carmelina nei Soliti Ignoti). Prova a raccontare i cambiamenti drastici degli ultimi anni nel tessuto sociale di un quartiere che conta decine di migliaia di vittime tra i suoi abitanti per il bombardamento alleato del luglio 1943 e che aveva risposto con una sollevazione popolare all'arrivo dei fascisti nella marcia su Roma, il documentario di Federico Braconi, Anatomia di un grande sogno. Lo fa da una prospettiva inedita, quella della fondazione dal basso, nel 2013, dell'Atletico San Lorenzo, una polisportiva ad azionariato popolare, nata tra i tavoli di un bar e inizialmente solo calcistica, ma aperta poi anche al basket, che conta ad oggi numerose squadre, anche femminili, intersecandone le vicende e le lotte con gli ultimi anni di vita di un quartiere che ne ha viste di tutti i colori.

Oggi, a difenderne le radici, oltre all'Anpi, alle persone che ruotano intorno all'Atletico San Lorenzo e che hanno partecipato all'esperienza dell'ex cinema teatro Palazzo (sgombrato dopo mille vuote promesse nel 2020 e da allora chiuso) e al centro sociale Communia, sono rimasti in pochi, anche se la partecipazione in occasioni importanti di confronto è sempre elevata. Andando avanti e indietro nel tempo, attraverso le testimonianze di chi il quartiere lo vive e cerca in ogni modo di salvarlo (tra questi l'attore Marcello Fonte), Anatomia di un grande sogno può perdere per strada chi non conosce per esperienza diretta questa realtà, che sta perdendo pian piano per strada i pezzi della sua identità: i residenti storici, in un quartiere che offre ormai soltanto affitti brevi, ristorazione e poco altro, con un aumento esponenziale del problema dei rifiuti, si allontanano o si adeguano alle speculazioni immobiliari (nel film si parla di The Social Hub, presentato in un modo e diventato poi tutt'altro mentre non si accenna, supponiamo per motivi di durata, al caso più vecchio e clamoroso dell'ex edificio INPS poi occupato e oggi sede di un altro spazio per privilegiati totalmente avulso dalla vita dei residenti, la Soho House), riconvertendo le proprie abitazioni in bed and breakfast. Gli studenti devono cercare alloggi meno cari ma più lontani, nuove costruzioni stanno riempiendo i “buchi” lasciati a memoria del bombardamento, ogni spazio libero viene colmato da orrendi palazzetti per niente in linea con gli eleganti condomini di inizio secolo, e sempre più professionisti da fuori arrivano a comprare appartamenti, in una gentrificazione che abbiamo già visto accadere altrove ma che in questo caso ci fa ancora più male.

Al cuore di Anatomia di un grande sogno c'è, ovviamente, la speranza di un gruppo di giovani, fortunatamente non rassegnati e ancora resistenti e ottimisti, convinti che l'unione possa trasformare i sogni in realtà, come nel testo letto da Elio Germano. Attraverso lo sport popolare, le persone che hanno dato vita a queste iniziative cercano di tenere in vita lo spirito di un quartiere che speriamo un giorno rinascerà, e dimostrano che la partecipazione alla fine paga, anche se non sempre: la battaglia coi Cavalieri di Colombo, di proprietà religiosa, che voleva togliere il campo di calcio a 11 per fare spazio al padel e all'ennesima speculazione è stata vinta grazie all'intervento diretto di Papa Francesco, grande appassionato del San Lorenzo argentino e del calcio, ma quella sacrosanta per restituire al quartiere uno spazio culturale come il Cinema Palazzo è stata persa nonostante tutto. Ma la rivolta popolare è servita a fare conoscere il problema. La resistenza, in questo senso, è sempre necessaria e questo il film lo racconta molto bene. Gli individui, per stanchezza o impossibilità economica di continuare a vivere nel loro quartiere, possono arrendersi, ma deve rimanere la speranza che qualcuno più giovane, forte e motivato possa continuare a lottare, per tutti. Su un campo da calcio, maschi e femmine, adulti e bambini, ci si può sentire invincibili e uniti in una causa comune e raccontarlo è importante, soprattutto per chi ormai è stanco di assistere impotente a quello che per molti è progresso ma che dal punto di vista umano è sicuramente un terribile regresso.