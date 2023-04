Ana de Armas interessata a Wonder Woman? Ha la risposta pronta

News Cinema

Consapevoli degli stravolgimenti in casa Warner per il mondo DC, i fan tramite Wired hanno chiesto ad Ana de Armas se le interesserebbe Wonder Woman. Ana ha tenuto la testa sulle spalle e ha risposto con sportiva eleganza.

Sappiamo che Wonder Woman non è affatto esclusa dal futuro dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran, però non abbiamo la conferma del ritorno di Gal Gadot nei panni di Diana Prince, men che meno dopo la cancellazione di Wonder Woman 3. Immaginando un recasting non così inconcepible (dopotutto Henry Cavill alias Superman è stato segato), i fan tramite Wired hanno chiesto ad Ana de Armas, su Apple TV+ in Ghosted con Chris Evans, se sarebbe interessata a Wonder Woman. L'attrice del prossimo Ballerina non era impreparata... Leggi anche Wonder Woman, James Gunn includerà Diana Prince nel futuro del DCU

Ana de Armas prossima Wonder Woman? "Gal Gadot va alla grande"

Ana de Armas sarà la protagonista del primo spin-off di John Wick, intitolato Ballerina e in uscita nel giugno del 2024: Ana ha già dimostrato di saper gestire più che bene l'azione in No Time to Die e nell'ultimo Ghosted, e allo stesso tempo ha doti notevoli di attrice, come conferma la sua interpretazione di Marilyn Monroe in Blonde, che le ha fruttato una doppia nomination a Oscar e Golden Globe. Insomma, aveva senso che i fan cercassero conferme di una loro fantasia: in un ipotetico recasting di Wonder Woman, sarebbe interessata a entrare nel DC Universe? Ana ha risposto usando il palcoscenico dei divertenti video "Autocomplete" di Wired...

Beh, credo che Gal Gadot stia facendo un lavoro grandioso, secondo me dovrebbe continuare a farlo.

Risposta diplomatica, centrata e di sostegno alla collega Gal. La situazione del DC Universe è estremamente delicata al momento, nessuno al di fuori di James Gunn e/o Peter Safran si sbilancia, e quanti spettatori tutto sommato vorrebbero un recasting di Diana Prince? È lecito immaginare che molti la pensino come Ana de Armas sulla questione...