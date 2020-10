Amy: il film da vedere e commentare insieme lunedì 19 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Attraverso le parole della stessa Amy Winehouse, il regista Asif Kapadia racconta nel documentario Amy la storia della cantante morta tragicamente a soli 27 anni. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 19 ottobre alle 19.

La visione condivisa di lunedì 19 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è l'opera premiata nel 2016 con l'Oscar per il miglior documentario. Amy racconta l'immenso talento di Amy Winehouse, scomparsa prematuramente all'età di 27 anni. La famiglia della cantante ha garantito al regista e ai produttori molto materiale per poter costruire il documentario, avendo apprezzato il precedente lavoro fatto su Ayrton Senna nel 2010. Ciononostante, il padre Mitch Winehouse ha successivamente preso le distanze da dal progetto perché non lo ha ritenuto fedele nel ritrarre l'immagine della figlia, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi suoi tre anni vita. Oltre al premio Oscar, il documentario ha vinto anche il BAFTA Award ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes.

L'appuntamento per vedere tutti Amy e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 19 ottobre alle 19.

Tra i più grandi talenti della sua generazione, Amy Winehouse è riuscita ad attirare immediatamente l'attenzione del mondo intero. Attraverso le parole della stessa Amy e di immagine inedite, il regista Asif Kapadia ci racconta la storia di questa straordinaria cantante morta tragicamente nel luglio del 2011 a soli 27 anni.



Amy: Il trailer del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Cuori nella tormenta.