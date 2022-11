Amy Adams ancora Lois Lane nel DC Extended Universe, con Henry Cavill? La sua risposta

News Cinema

Amy Adams, impegnata a promuovere Come per disincanto, spiega come abbia reagito all'idea del ritorno di Henry Cavill come Superman nel DC Extended Universe. C'è speranza anche per la sua Lois Lane?

Il ritorno di Henry Cavill come Superman nel DC Extended Universe, confermato nei titoli di coda di Black Adam, ha trasmesso gioia ai fan del mondo DC Comics al cinema, in corso di ripensamento alla DC Films in seno alla Warner Bros. (nuova gestione Discovery). Ha però rallegrato anche i colleghi, a partire da Dwayne Johnson che l'ha fortemente voluto, per arrivare a Amy Adams alias Lois Lane: non lo sapeva, ma quando l'ha scoperto... Leggi anche Superman, Henry Cavill ufficializza il suo ritorno nel DC Extended Universe

Amy Adams: "Henry è un Superman fantastico"

Amy Adams è molto impegnata negli ultimi giorni nella promozione di Come per disincanto, il sequel di Come d'incanto in arrivo su Disney+ dal 18 novembre: nell'attività stampa però Variety le ha chiesto cosa ha pensato quando ha saputo che Henry Cavill è tornato come Superman ufficiale del DC Extended Universe, a partire da Black Adam. Oltre la reazione a caldo, c'è speranza di rivedere lei stessa come Lois Lane in quella versione dell'universo? Ricordiamo che Amy è stata Lois in L'uomo d'acciaio, Batman v Superman - Dawn of Justice e Justice League (in particolare il suo ruolo è stato espanso nella successiva nuova versione del 2021 Zack Snyder's Justice League). Ecco le parole precise di Amy Adams in merito:

Non è eccitante? Voglio dire, mi pare di averlo sentito da mio marito, a onor del vero. Sono entusiasta per lui, è un Superman grandioso, sono al settimo cielo per lui. Non mi hanno parlato della cosa. Se sceglieranno ancora me [per Lois] va benissimo, altrimenti... il ruolo di Lois è stato ricoperto da tante meravigliose attrici in passato, quindi sosterrò qualsiasi direzione in cui vogliano muoversi.

A questo punto teoricamente tutto è possibile, specialmente considerando che, per volere del CEO Discovery David Zaslav, la DC Films sarà ora gestita in modo più organico dal regista James Gunn e dal producer Peter Safran: con un occhio alla coerenza interna del Marvel Cinematic Universe, le redini di dirigenza e supervisori saranno più tese... ma, in linea teorica, anche più attente alle esigenze dei fan (sperando che, come spesso accade, quest'ultime non siano troppo contraddittorie...).