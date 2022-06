Almodovar girerà un western con protagonista Ethan Hawke

News Cinema

Un western diretto da Pedro Almodovar. Se non è una notizia curiosa questa, è senz’altro libidinosa. Si intitolerà Extraña forma de vida (Strange Way of Life), sarà non più lungo di una mezz’ora e con protagonista Ethan Hawke. Come dicevamo, novità davvero libidinosa.

Le riprese si svolgeranno prima del suo atteso debutto al cinema in lingua inglese, A Manual for Cleaning Women con Cate Blanchett. Impegnato al fianco di Hawke il cileno Pedro Pascal, già ne Il trono di spade. Il film viene descritto dal produttore, il fratello Agustin Almodovar, come “un altro esercizio di libertà sulla falsariga di The Human Voice”.

Girato in inglese, racconta di un uomo, Silva, che cavalca attraversando un deserto fino al torrente Bitter Creek. Va a far visita allo sceriffo Jake. I due venticinque anni prima hanno lavorato insieme come sicari. Silva lo incontra con il pretesto di ritrovare un amico di gioventù. Festeggiano insieme, prima che la mattina dopo si scopre come la ragione della visita non sia un incontro in memoria dei vecchi tempi.

“Non voglio dire niente di più per non rivelare le sorprese previste in sceneggiatura”, ha dichiarato Almodovar in un comunicato diffuso dalla sua società di produzione, El Deseo. Il titolo rimanda a una celebre canzone di fado di Amalia Rodrigues. Si girerà nel deserto di Tabernas, nella regione “cinefila” spagnola dell’Almeria, dove Sergio Leone ha ambientato la sua trilogia del dollaro con Clint Eastwood.