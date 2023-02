Allarme rosso con Denzel Washington, una storia che purtroppo non invecchia come potrebbe

News Cinema

Allarme rosso di Tony Scott, interpretato da Denzel Washington e Gene Hackman, è un thriller politico con temi che sono purtroppo tornati di attualità. Un membro del cast ne ha parlato di recente.

Uscito nel 1995, Allarme rosso con Denzel Washington e Gene Hackman è un thriller politico piuttosto amato, diretto da uno dei veterani del genere, il compianto Tony Scott. Immerso nelle tensioni che odoravano ancora di Guerra Fredda, appare involontariamente ancora più attuale oggi, per quello che sta vivendo il mondo Occidentale nel conflitto tra Russia e Ucraina. Lo youtuber Jim Conian ne ha parlato con Rocky Carroll, oggi più noto come il Leon Vance di NCIS - Unità anticrimine, ma su quel set interprete del tenente Westergaurd.





Allarme rosso, la vita imita l'arte ancora una volta, parola di Rocky Carroll

Allarme rosso di Tony Scott raccontava uno scontro su un sommergibile americano, tra il capitano Frank Ramsey (Gene Hackman) e il tenente comandante Ron Hunter (Denzel Washington): il sommergibile deve intervenire nel caso dei ribelli ceceni lancino dei missili nucleari di cui si sono impadroniti. Quando un problema di comunicazione rende non intellegibile un importante messaggio che legittimerebbe o meno l'intervento, Hunter deve impedire a Ramsey di scatenare a prescindere una guerra nucleare. Segue ammutinamento.

"La vita a volte imita l'arte, magari pensi che un film del 1995 ormai sia acqua passata... e invece il contrario." - racconta Rocky Carroll, che nel film interpretò il tenente Westerguard. Rocky però non considera Allarme rosso un "film di guerra" bensì un film sull'idea che la guerra possa essere un'arma politica di per sé. Il conflitto tra Ramsey e Hunter è un secondo scontro nella storia, all'ombra di quello tra Usa e Russia: quale valore dare alla guerra? Con la domanda eterna, mai invecchiata: in caso di guerra atomica, chi vincerebbe davvero? In un mondo distrutto? Il suo stesso personaggio "è un patriota ma è anche umano, è stato addestrato per la guerra, ma è l'ultima cosa che vorrebbe vedere".

Le resistenze della Marina degli Stati Uniti ad Allarme rosso

Ma è vero quel che si dice, che la Marina degli Stati Uniti non appoggiò la storia, perché si raccontava di un ammutinamento a bordo? Carroll non ricorda dettagli, ma sottolinea che una ragione del genere "non avrebbe mai impedito al film di essere realizzato" (e infatti esiste), tutt'al più avrebbe aumentato il tasso di "libertà creative" nella sceneggiatura: una volta che non hai l'appoggio di un organo raccontato nel film, perdi anche la consulenza su dettagli che lo renderebbero più realistico. Consulenti comunque ce ne furono: Carroll ricorda che tra il suo provino e il primo ciak passò troppo poco tempo per prepararsi adeguatamente, e se non ci fossero stati militari veri sul set, avrebbero avuto qualche difficoltà nel capire come interpretarli in modo credibile.

Allarme rosso, un set claustrofobico e un regista grande capitano

Non hanno mai girato gli interni in un sottomarino vero: ai Culver Studios di Los Angeles fu costruito un set basculante apposito, che poteva inclinarsi a seconda di quello che accadeva. Durante alcune scene gli attori avevano persino le scarpe letteralmente incollate al pavimento, per evitare di scivolare!

Tony Scott, che Rocky ricorda sempre col sigaro in bocca ("Ve l'immaginereste uno così oggi?"), lasciò che nel cast si creasse naturalmente un rapporto specchio di quello tra i personaggi: confinati nello stesso posto, gli attori legarono ma dopo qualche tempo la tensione cominciò ad avvertirsi... e Scott non faceva nulla per sopirla, solo... cercava di accelerare il risolversi degli attriti per non perdere troppo tempo!