Alita 2, l'Angelo della Battaglia sta finalmente per tornare?

News Cinema

Jon Landau, coproducer di Avatar 2, socio di James Cameron, ha rivelato qualcosa che ha riacceso le speranze in chi attendeva il seguito di Alita: Angelo della Battaglia, adattamento dell'anime, a cura di Robert Rodriguez.

L'adattamento di Alita: Angelo della Battaglia, proveniente dal manga e dall'anime cyberpunk ideati da Yukito Kishiro, è stato un oggetto particolare: non ha riscosso un grande succeso al botteghino, ma ha convinto un numero cospiscuo di fan che sperano in un sequel. Le loro speranze potrebbero diventare realtà, stando a quanto dichiarato dal producer Jon Landau, impegnato in questo periodo col suo socio James Cameron nella promozione di Avatar 2. In un'intervista con Deadline sul red carpet ha infatti dichiarato che... Leggi anche Alita: Angelo della battaglia: recensione dell'action di fantascienza diretto da Robert Rodriguez e prodotto da James Cameron

Alita 2 potrebbe partire tra pochissimo, parola del produttore

Alita: Angelo della Battaglia, diretto da Robert Rodriguez, coprodotto e cosceneggiato da James Cameron, non è stato un successo in termini assoluti, per gli standard hollywoodiani: 404 milioni di dollari d'incasso per 170 di budget salvano la situazione ma non garantiscono che una major acconsenta a un seguito. Come se non bastasse, questa ideale saga era un progetto della fu-20th Century Fox, acquisita e parzialmente smantellata dalla Disney, che quindi si ritroverebbe ora a gestirla. Questi due fattori avevano rallentato i lavori su un prosieguo, per cui le avventure della ribella cyborg Alita, interpretata da Rosa Salazar con la curiosa particolarità di occhi "aumentati" in digitale, si erano arenate. Ora Jon Landau, socio di Cameron, solletica le speranze dei fan con queste parole:

Ci sarebbe [nel nostro futuro] un piccolo film chiamato Alita: Battle Angel che ci piacerebbe riprendere in mano con un sequel. Ne abbiamo parlato con Robert Rodriguez e speriamo che diventi realtà. Non do tempistiche, perché poi me ne pento.