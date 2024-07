Alien: Romulus, è arrivato il final trailer del film di Fede Alvarez

News Cinema

Appuntamento al cinema fissato per il 14 agosto per il nuovo capitolo della saga di Alien, che si va a piazzare cronologicamente tra il primo film di Scott e il sequel di Cameron.

Vi presentiamo qui di seguito il final trailer di Alien: Romulus, il film diretto da Fede Alvarez che si va a aggiungere ai tanti film che compogono la saga di Alien.

Come vi abbiamo già più volte raccontato, questo film - che nasce da un'idea originale di Alvarez, anche sceneggiatore assieme all'abituale collaboratore Rodo Sayagues - si piazza cronologicamente tra il primo Alien diretto nel 1979 da Ridley Scott e il suo primo sequel, Aliens - Scontro finale di James Cameron. La storia segue le vicende di un gruppo di giovani coloni spaziali che s'imbatte nel relitto di stazione spaziale, nei cui meandri si annida il terribile xenomorfo.

Alien: Romulus devutterà nelle sale italiane il 14 agosto. Nel cast del film troviamo Cailee Spaeny (“Civil War”), David Jonsson (“Agatha Christie’s Murder is Easy”), Archie Renaux (“Shadow and Bone”), Isabela Merced (“The Last of Us”), Spike Fearn (“Aftersun”) e Aileen Wu.