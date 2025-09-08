TGCom24
Home | Cinema | News | Alien: Romulus 2, Fede Álvarez lascia la regia del sequel per divergenze creative?
Schede di riferimento
Alien: Romulus
Anno: 2024
4,1
Alien: Romulus
Fede Alvarez
Fede Alvarez
News Cinema

Alien: Romulus 2, Fede Álvarez lascia la regia del sequel per divergenze creative?

Domenico Misciagna

Nonostante il buon successo di Alien: Romulus, mentre su Disney+ è partita Alien: Pianeta Terra, il regista Fede Álvarez ha dichiarato che non ne dirigerà il sequel, passando la regia ad altri. Chi l'ha deciso? È successo qualcosa dietro le quinte con Ridley Scott?

Alien: Romulus 2, Fede Álvarez lascia la regia del sequel per divergenze creative?

Certo, è tradizione del marchio di Alien subire cambi di rotta in base all'autorialità dei suoi registi: a pensarci bene, si potrebbe anche considerare uno dei suoi punti di forza, nonostante Ridley Scott si sia riservato più "turni" dietro alla macchina presa, avendo tenuto a battesimo la saga nel 1979. Con la massima nonchalance, che ha spiazzato i fan, Fede Álvarez, regista dell'apprezzato Alien: Romulus l'anno scorso, ha comunicato in un'intervista che sta per lasciare la regia del sequel (al quale sembrava tenere) a un altro regista, dopo aver chiuso una stesura della sceneggiatura. Normale? Per qualche gola profonda non proprio: ci sarebbero divergenze creative con Scott, tuttora producer dei film. Leggi anche Ridley Scott: "Alien dovrebbe essere importante quanto Star Wars o Star Trek!"

Fede Álvarez esce dal sequel di Alien: Romulus solo per tradizione di alternanza?

A livello commerciale, la saga di Alien sembra piuttosto in forma: l'anno scorso Alien: Romulus di Fede Álvarez ha portato a casa 350 milioni di dollari di ricavi al boxoffice mondiale, per un budget pare sugli 80. Da pochissimo è poi partita su Disney+ in streaming la serie Alien: Pianeta Terra di Noah Hawley, potenzialmente pronta per ulteriori stagioni in futuro. Eppure Álvarez, intervistato al volo da TooFab, pur avendo pochi mesi fa parlato entusiasticamente di un'idea che aveva avuto per un sequel di Romulus, che avrebbe diretto, dice ora che la caccia al regista del prossimo lungometraggio è cominciata, nella tradizione del "passaggio del testimone" in questa saga. Un copione è stato terminato, perché - spiega Fede - ci teneva per lo meno a proporre un prosieguo che tenesse conto di quanto era stato fatto in Romulus.
Lo scooper Jeff Snyder, nel podcast The Hot Mic, ha però una versione meno conciliante di questo dietro front parziale di Álvarez: "Questa storia del passaggio del testimone... parli di questo progetto, lo pianifichi per un intero anno... il testimone l'hanno passato alle sue spalle. Ridley può averlo scavalcato. Fede voleva usare Michael Fassbender [David 8 / Walter One nella saga, ndr], ma Ridley ha detto no: nel caso lui volesse tornare a dirigere, vorrebbe gestire lui il ritorno del personaggio. Naturalmente chi vince un braccio di ferro così? Ridley. Divergenze creative, mettiamola così." Una ricostruzione alla quale è piuttosto facile credere, ricordando quanto accadde al cancellato Alien Awakening di Neill Blomkamp. Ma chi si occuperebbe quindi del prossimo Alien? Lo stesso Scott, che per ultimo ha firmato Alien: Covenant nel 2017? Qualcuno fa il nome di Hawley, ma potrebbe non avere il tempo necessario a coprire sia Alien: Earth, sia un blockbuster hollywoodiano.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Alien: Romulus
Anno: 2024
4,1
Alien: Romulus
Fede Alvarez
Fede Alvarez
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Dynamic Duo, riscrittura della sceneggiatura in corso per lo spin-off animato dei DC Studios
news Cinema Dynamic Duo, riscrittura della sceneggiatura in corso per lo spin-off animato dei DC Studios
Wake Up Dead Man - Knives Out: il teaser trailer del nuovo film con il Benoit Blanc di Daniel Craig
news Cinema Wake Up Dead Man - Knives Out: il teaser trailer del nuovo film con il Benoit Blanc di Daniel Craig
Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt rivela l'emotività scoppiata sul set del sequel
news Cinema Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt rivela l'emotività scoppiata sul set del sequel
La grande avventura del Futurismo al cinema: ecco il trailer di Caffeina nel mondo
news Cinema La grande avventura del Futurismo al cinema: ecco il trailer di Caffeina nel mondo
KPop Demon Hunters, Arden Cho rivela il mistero che il sequel dovrà assolutamente risolvere
news Cinema KPop Demon Hunters, Arden Cho rivela il mistero che il sequel dovrà assolutamente risolvere
Tom Hanks svela quale sia stata la scena più impegnativa ed estenuante della sua lunga carriera
news Cinema Tom Hanks svela quale sia stata la scena più impegnativa ed estenuante della sua lunga carriera
Storie Parallele: intervista a Nicola Ragone, direttore e fondatore del Festival
intervista Cinema Storie Parallele: intervista a Nicola Ragone, direttore e fondatore del Festival
Odissea di Christopher Nolan, Cillian Murphy è sollevato di non essere nel cast
news Cinema Odissea di Christopher Nolan, Cillian Murphy è sollevato di non essere nel cast
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
La casa sul lago del tempo
JL Ranch
Il Diavolo veste Prada
Memento
Dog Days
Saranno famosi
Il patto dei lupi
The Missing
Prima o poi mi sposo
Don't Look at the Demon
Ti guardo
Un matrimonio all'inglese
Film stasera in TV