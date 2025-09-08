Alien: Romulus 2, Fede Álvarez lascia la regia del sequel per divergenze creative?
Nonostante il buon successo di Alien: Romulus, mentre su Disney+ è partita Alien: Pianeta Terra, il regista Fede Álvarez ha dichiarato che non ne dirigerà il sequel, passando la regia ad altri. Chi l'ha deciso? È successo qualcosa dietro le quinte con Ridley Scott?
Certo, è tradizione del marchio di Alien subire cambi di rotta in base all'autorialità dei suoi registi: a pensarci bene, si potrebbe anche considerare uno dei suoi punti di forza, nonostante Ridley Scott si sia riservato più "turni" dietro alla macchina presa, avendo tenuto a battesimo la saga nel 1979. Con la massima nonchalance, che ha spiazzato i fan, Fede Álvarez, regista dell'apprezzato Alien: Romulus l'anno scorso, ha comunicato in un'intervista che sta per lasciare la regia del sequel (al quale sembrava tenere) a un altro regista, dopo aver chiuso una stesura della sceneggiatura. Normale? Per qualche gola profonda non proprio: ci sarebbero divergenze creative con Scott, tuttora producer dei film.
Fede Álvarez esce dal sequel di Alien: Romulus solo per tradizione di alternanza?
A livello commerciale, la saga di Alien sembra piuttosto in forma: l'anno scorso Alien: Romulus di Fede Álvarez ha portato a casa 350 milioni di dollari di ricavi al boxoffice mondiale, per un budget pare sugli 80. Da pochissimo è poi partita su Disney+ in streaming la serie Alien: Pianeta Terra di Noah Hawley, potenzialmente pronta per ulteriori stagioni in futuro. Eppure Álvarez, intervistato al volo da TooFab, pur avendo pochi mesi fa parlato entusiasticamente di un'idea che aveva avuto per un sequel di Romulus, che avrebbe diretto, dice ora che la caccia al regista del prossimo lungometraggio è cominciata, nella tradizione del "passaggio del testimone" in questa saga. Un copione è stato terminato, perché - spiega Fede - ci teneva per lo meno a proporre un prosieguo che tenesse conto di quanto era stato fatto in Romulus.
Lo scooper Jeff Snyder, nel podcast The Hot Mic, ha però una versione meno conciliante di questo dietro front parziale di Álvarez: "Questa storia del passaggio del testimone... parli di questo progetto, lo pianifichi per un intero anno... il testimone l'hanno passato alle sue spalle. Ridley può averlo scavalcato. Fede voleva usare Michael Fassbender [David 8 / Walter One nella saga, ndr], ma Ridley ha detto no: nel caso lui volesse tornare a dirigere, vorrebbe gestire lui il ritorno del personaggio. Naturalmente chi vince un braccio di ferro così? Ridley. Divergenze creative, mettiamola così." Una ricostruzione alla quale è piuttosto facile credere, ricordando quanto accadde al cancellato Alien Awakening di Neill Blomkamp. Ma chi si occuperebbe quindi del prossimo Alien? Lo stesso Scott, che per ultimo ha firmato Alien: Covenant nel 2017? Qualcuno fa il nome di Hawley, ma potrebbe non avere il tempo necessario a coprire sia Alien: Earth, sia un blockbuster hollywoodiano.