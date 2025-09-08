Alien: Romulus 2, Fede Álvarez lascia la regia del sequel per divergenze creative?

News Cinema

Nonostante il buon successo di Alien: Romulus, mentre su Disney+ è partita Alien: Pianeta Terra, il regista Fede Álvarez ha dichiarato che non ne dirigerà il sequel, passando la regia ad altri. Chi l'ha deciso? È successo qualcosa dietro le quinte con Ridley Scott?

Certo, è tradizione del marchio di Alien subire cambi di rotta in base all'autorialità dei suoi registi: a pensarci bene, si potrebbe anche considerare uno dei suoi punti di forza, nonostante Ridley Scott si sia riservato più "turni" dietro alla macchina presa, avendo tenuto a battesimo la saga nel 1979. Con la massima nonchalance, che ha spiazzato i fan, Fede Álvarez, regista dell'apprezzato Alien: Romulus l'anno scorso, ha comunicato in un'intervista che sta per lasciare la regia del sequel (al quale sembrava tenere) a un altro regista, dopo aver chiuso una stesura della sceneggiatura. Normale? Per qualche gola profonda non proprio: ci sarebbero divergenze creative con Scott, tuttora producer dei film. Leggi anche Ridley Scott: "Alien dovrebbe essere importante quanto Star Wars o Star Trek!"

Fede Álvarez esce dal sequel di Alien: Romulus solo per tradizione di alternanza?