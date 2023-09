Alice nella città si presenta all’insegna della pluralità di un universo giovanile irrequieto

News Cinema

Presentata la ventunesima edizione di Alice nella città sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, in programma dal 18 al 29 ottobre in molti luoghi della capitale. Il programma e le suggestioni che regala.

Ventuno anni di Alice nella città, sezione autonoma e parallela dedicata ai ragazzi della Festa del cinema di Roma, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, che omaggia nel nome un capolavoro di Wim Wenders e rappresenta ormai una realtà diffusa per tutta la capitale in costante movimento, che anche quest’anno vuole reinventarsi per andare incontro alle richieste e agli ambiti di interesse dei più giovani. Proprio quel pubblico che in sala non va con frequenza e vuole porre domande senza accettare risposte preconfezionate e poco convincenti.

Dedicata ai giovani, al talento e agli esordi, si svolgerà dal 18 al 29 ottobre, e presenta due appuntamenti importanti in collaborazione con la Festa di Roma, che ha presentato pochi giorni fa il suo programma: l’anteprima dell’atteso nuovo (e probabilmente ultimo) film del maestro giapponese dell’animazione, Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l’airone, in uscita in sala il 1 gennaio per Lucky Red e i primi due episodi della quarta stagione di Mare fuori, la serie Rai diventata improvvisamente un fenomeno sociale di grande portata.

L’apertura è intrigante, dedicata a How to Have Sex di Molly Manning, vincitore del Certain Regard allo scorso Festival di Cannes, in sala a inizio 2024 per Teodora e poi in esclusiva streaming sulla piattaforma MUBI. Il film di chiusura sarà, in prima europea, One Life di James Hawes, con protagonisti Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter, distribuito poi in sala da Eagle Pictures.

Verrà poi presentato in anteprima il restauro in 4K de L’isola di Costanza Quatriglio (2003), uno dei film della prima edizione di Alice nella città, oltre che dell’animazione Il cavaliere inesistente di Pino Zac (1969), nel centenario della nascita di Italo Calvino. È previsto anche un omaggio all’animatore Simone Massi. Dopo il successo delle passate edizioni della sezione cortometraggi, quest’anno, Palazzo Esposizioni Roma affiancherà l’Auditorium Parco della Musica, l’Auditorium della Conciliazione e il Cinema Adriano per accogliere il programma industry della prima edizione di Short Film Days.

Da sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni, Alice nella città presenta un programma di anteprime, esordi alla regia e conferme originali: 10 le opere del Concorso e 4 i film Fuori Concorso a cui si aggiungono, nella sezione competitiva Panorama Italia, 8 film in concorso e 4 proiezioni speciali che pongono l’accento sul cinema italiano indipendente, con proiezioni di film e documentari. Sono inoltre 4 Proiezioni Speciali a cui si affiancano 2 co-produzioni con la Festa del Cinema e la selezione Sintonie, linea di programma pensata in collaborazione con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e che accoglie 6 film presentati quest’anno nella Sezione Venezia 80 e Orizzonti. In programma anche 2 restauri e 30 cortometraggi (10 in concorso internazionale, 10 in concorso Panorama Italia e 6 proiezioni Fuori Concorso) 4 proiezioni speciali, selezionati da Niccolò Gentili in collaborazione con Premiere Film.

Fra i titoli presentati in concorso, oltre al già citato How to Have Sex, il documentario dello svizzero Michele Pennetta, Lonely, il dramma australiano The New Boy, visto a Cannes, diretto da Warwick Thornton e con protagonista Cate Blanchett, e un titolo italiano, Io e il secco di Gianluca Santoni, con Andrea Lattanzi, Francesco Lombardo, Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti e Swamy Rotolo. Fuori concorso anche il già annunciato To Leslie, con la candidata all’Oscar Andrea Riseborough, Superluna di Federico Bondi e Club Zero, in concorso a Cannes, diretto da Jessica Hausner e con Mia Wasikowska, entrambe attese a Roma.

All’interno di Panorama Italia sono previsti otto titoli che rappresentano “Una ‘biodiversità’ cinematografica - indispensabile - che mai come ora è in cerca di un pubblico e di uno spazio praticabile in grado di valorizzarla. Fra i protagonisti Emiliano Corapi con il thriller Suspicious Mind, con Francesco Colella e Amanda Campana, Una madre di Stefano Chiantini, con Aurora Giovinazzo e Micaela Ramazzotti, Eravamo bambini di Marco Martani, con Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice e Lucrezia Guidone.