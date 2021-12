Alec Baldwin sulla tragedia di Rust: "È la cosa peggiore che mi sia capitata", la video confessione sull'ABC

News Cinema

Imminente la trasmissione di un'intervista ad Alec Baldwin: nel video promo dell'esclusiva ABC, l'attore scoppia in lacrime e giura di non aver mai puntato e sparato un'arma su nessuno.

Mentre la situazione giudiziaria dei responsabili del set di Rust si aggrava, Alec Baldwin per la prima volta parlerà pubblicamente della tragedia di cui è stato involontario responsabile, in un'intervista esclusiva all'ABC condotta dal giornalista George Stephanopoulos: andrà in onda stasera negli States, ma è già disponibile un video promo. Cosa dice Alec Baldwin, ancora (e chissà umanamente per quanto tempo) traumatizzato dalla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita da un proiettile partito dalla sua pistola lo scorso 21 ottobre?





Alec Baldwin sulla tragedia di Rust: "Non ho premuto il grilletto"

Com'è più che comprensibile, Alec Baldwin scoppia in lacrime quando tenta di ricordare la scomparsa Halyna Hutchins: "Era amata da tutti quelli che lavoravano con lei, anche ammirata", commenta Alec. "Ancora adesso trovo difficile che sia accaduto, non mi sembra vero." Baldwin sostiene inoltre di non aver mai premuto il grilletto, insistendo: "Non punterei mai una pistola contro nessuno e non premerei il grilletto. Non ho idea [di come il proiettile fosse lì]. Qualcuno ha infilato nella pistola un proiettile vero che non sarebbe nemmeno dovuto essere proprio sul set."

Baldwin non cede alla tentazione di passare per vittima, ma alla domanda del giornalista Stephanopoulos, che gli chiede se questa sia la cosa peggiore che gli sia mai capitata, risponde con un secco "Sì".

