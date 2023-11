Aldo Lado: è morto a 88 anni uno dei maggiori registi di thriller e horror italiani

News Cinema

Sabato 25 novembre è scomparso Aldo Lado, famoso per i suoi film di genere, da La corta notte delle bambole di vetro a Chi l'ha vista morire e L'umanoide.

E' morto a Roma il 25 novembre lo sceneggiatore, regista e scrittore Aldo Lado, notissimo a tutti gli appassionati di film di genere italiani per i suoi gialli e horror a tinte forti, diventati di culto. Era nato a Fiume, all'epoca italiana, il 5 dicembre del 1934 e nel corso della sua carriera, come si usava un tempo, aveva utilizzato anche uno pseudonimo straniero, nel suo caso George B. Lewis, con cui firmerà in seguito anche alcuni suoi lavori letterari.

La carriera di Aldo Lado

Gli inizi di Aldo Lado sono come assistente alla regia per alcuni western all'italiana e per Il conformista di Bernardo Bertolucci. Il debutto alla regia nel 1971 avviene col giallo La corta notte delle bambole di vetro, con Jean Sorel e Ingrid Thulin, un esordio che colpisce il pubblico e convince la critica ed è anche la prima delle sue molte collaborazioni con Ennio Morricone per la colonna sonora. Segue l'anno successivo un altro thriller, di ambientazione veneziana, Chi l'ha vista morire?, un giallo horror molto suggestivo con un cast internazionale che comprende George Lazenby e Anita Strindberg, ma anche Alessandro Haber, e che esce col divieto ai minori di 18 anni, visto che la trama coinvolge un serial killer di bambine. Del 1973 è Sepolta viva, con Agostina Belli, un melodramma in costume tratto da un romanzo feuilleton. Dopo La cugina, dal romanzo omonimo di Ercole Patti, con Massimo Ranieri, Lado firma un rape and revenge movie estremamente violento che diventa uno dei suoi cult movie e ricorda le prime opere di Wes Craven: L'ultimo treno della notte, con Flavio Bucci tra gli altri, ancora vietato ai minori di 18 anni e guardato con moralista severità dalla critica italiana del periodo proprio per le scene di violenza. Nel 1976 esce L'ultima volta, ancora con Massimo Ranieri, affiancato stavolta da Eleonora Giorgi. Del 1979 è una delle poche incursioni italiane nella fantascienza, L'umanoide, con un cast internazionale e dichiarate ambizioni che non sono supportate al meglio dal budget di cui dispone. Del 1981 è La disubbidienza, dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia, con Stefania Sandrelli. Meno popolarità hanno i suoi film successivi, l'ultimo dei quali è, dopo un decennio di inattività, Il Notturno di Chopin, del 2012, interpretato da attori non professionisti, dal regista Roger Fratter e da alcuni critici cinematografici italiani, estimatori del suo lavoro nel genere. Maggior fortuna arride ad Aldo Lado negli ultimi anni col suo lavoro letterario, fittissimo a partire dal 2016, tra cui Il Mastino, firmato col suo storico pseudonimo, che vince nel 2019 diversi premi. Alla sua carriera sono state dedicati due libri, uno italiano nel 2019 "Aldo Lado" (Bietti) e uno francese nel 2020, "Conversations avec Aldo Lado", nato da un'intervista con la giornalista Laure Charcossey. In rete è possibile trovare molte interviste rilasciate dal regista, e anche qualche suo film.