Albert Serra a Roma presenta i suoi ultimi film: guarda il trailer di Tardes de soledad

News Cinema

Il regista spagnolo, ospite della rassegna Il Cinema in Piazza, presenterà al pubblico presente il suo ultimo film, il documentario Tardes de soledad, e il precedente, splendido Pacifiction. Ecco quello che c'è da sapere sui film.

Albert Serra, spagnolo, classe 1975. Uno degli idoli dei cinefili più appassionati e attenti, quelli che amano l'art house e il cinema che transita per i grandi festival internazionali.

A lungo mi è rimasto un po' indigesto, poi - sarà cambiato lui, sarò cambiato lui - la svolta e l'innamoramento arrivati nel 2022, al Festival di Cannes, con Pacifiction, che è film enorme, straordinario, misterioso e affascinante, come ho cercato di spiegare nella mia recensione del film.

Qui di seguito, il trailer del film:



Pacifiction - Un mondo sommerso: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Se per caso la recensione e/o il trailer vi hanno incuriosito, e se vivete a Roma e dintorni, sappiate che avete una possibilità da non perdere di vedere Pacifiction: perché il 10 e l'11 giugno Albert Serra sarà protagonista un doppio appuntamento con la rassegna Il cinema in piazza, nel corso del quale presenterà al pubblico quel film (l'11 giugno a Monte Ciocci, con un'introduzione assieme al critico cinematografico Aldo Spiniello) e anche il suo nuovissimo e acclamato lavoro, il documentario Tardes de soledad.

Il film, che arriverà prossimamente al cinema con Movies Inspired, già distributore di Pacifiction, è il personalissimo ritratto che Serra a dedicato a un celebre torero. Questa la trama ufficiale:

Andrés Roca Rey è una stella della corrida in attività. Il film è un suo ritratto che ci permette di riflettere sull’esperienza intima del torero che si assume il rischio di affrontare il toro come un dovere personale, per rispetto della tradizione e come una sfida estetica. Da questa sfida scaturisce una forma di bellezza effimera attraverso il confronto materiale e violento tra la razionalità umana e la brutalità dell’animale selvaggio.

Presentato e premiato in numerosissimi festival (da San Sebastian alla Viennale, passando per New York, Tokyo, Tromsø e tantissimi altri), Tardes de soledad, che significa "pomeriggi di solitudine" verrà presentato da Serra e proiettato al Cinema Troisi il 10 giugno. Non perdetelo, perché, anche a giudicare da questo trailer, promette benissimo: