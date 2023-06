Alan Arkin è morto - Addio all'attore premio Oscar per Little Miss Sunshine

News Cinema

Alan Arkin è scomparso ieri - 29 giugno - ad 89 anni, dopo una straordinaria carriera costellata da grandi successi. Indimenticabili i suoi ruoli più recenti, da Argo alla serie Netflix Il metodo Kominsky, passando per il cult Little Miss Sunshine.

Alan Arkin - premio Oscar per Little Miss Sunshine è scomparso all'età di 89 anni ieri, 29 giugno. Al momento non si conoscono le cause del decesso, di cui ha dato notizia la famiglia tramite un comunicato ufficiale.

Alan Arkin - Una carriera divisa fra gli anni '70 e gli incredibili successi degli anni 2000

Alan Arkin era tornato alla ribalta di recente, dopo una straordinaria carriera vissuta a cavallo fra gli anni '60 e '70. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha quindi sconvolto il mondo del cinema, impreparato ad affrontare la morte della star - scomparsa alla veneranda età di 89 anni. A dare la notizia della sua scomparsa sono stati, come accennato, i suoi tre figli - Adam, Matthew ed Anthony - tramite una dichiarazione congiunta rilasciata a Variety:

Nostro padre era un'autentica forza della natura, sia come artista che come essere umano. Un amorevole marito, padre, nonno e bisnonno, che ci mancherà profondamente.

Nato a Brooklyn nel 1934, da una famiglia ebraica, Arkin comincia studiare recitazione da giovanissimo, ottenendo i primi ruoli in teatro e tv già negli anni '50. Dopo aver ottenuto un Tony Award per Enter Laughing, nel 1963, inizia a diventare un nome noto a Broadway, iniziando a lavorare anche per il cinema. Nel 1969 arriva la prima candidatura all'Oscar, come miglior attore non protagonista, per la commedia Arrivano i russi, arrivano i russi. L'attore sarà poi candidato altre tre volte al premio Oscar, per L'urlo del silenzio - dove interpreta il giovane protagonista sordo -, Little Miss Sunshine - ruolo per il quale ha vinto la statuetta - e per Argo, nel 2013. Volto famoso ed indimenticabile del cinema degli anni '60 e '70, collabora con numerosi registi di fama mondiale, come Vittorio De Sica (Sette volte donna), Mike Nichols (Comma 22), Tim Burton (Edward mani di forbice), Sydney Pollack (Havana) ed Andrew Niccol (Gattaca - La porta dell'universo). Nei primi anni 2000 ritrova poi popolarità proprio grazie al ruolo dell'irriverente nonno Edwin Hoover in Little Miss Sunshine, che gli spalanca nuovamente le porte di Hollywood e del cinema commerciale - Io & Marley, Natale all'improvviso, Insospettabili sospetti e Dumbo, in cui torna a collaborare con Tim Burton. La sua fama in tempi recenti è poi collegata al successo di Argo - in cui ha diviso il set con Ben Affleck e John Goodman - e soprattutto alla serie Netflix Il metodo Kominsky, creata dal guru della commedia Chuck Lorre - Due uomini e mezzo, Mom, Big Bang Theory e lo spin-off Young Sheldon - e che vanta la presenza anche di Michael Douglas. La sua ultima apparizione sullo schermo risale al thriller Spenser Confidential, nel 2020, mentre nel 2022 ha fatto parte del cast di doppiatori di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo.