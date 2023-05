Aladdin contro La sirenetta, il commento caustico di Mena Massoud

News Cinema

Mena Massoud, interprete di Aladdin nel remake, ha commentato amaramente il sostegno al remake della Sirenetta, sempre dispiaciuto dell'assenza di sequel per il film che interpretò con Will Smith.

Il remake di La sirenetta arriverà al cinema il 24 maggio, ma nel frattempo gli analisti negli USA hanno predetto un primo weekend sui 115 milioni di dollari in patria, ai quali andranno ovviamente aggiunti gli incassi nel resto del mondo. Questa conversazione è stata intercettata da Mena Massoud, che nel 2019 fu accanto a Will Smith per il remake di Aladdin, lungometraggio che avrebbe dovuto vedere un sequel ma... Leggi anche Aladdin - Mena Massoud torna a parlare del sequel: "Adesso è molto improbabile venga realizzato"

Mena Massoud scommette sul sequel di La sirenetta, ma non su quello di Aladdin

Mena Massoud non è nuovo a esternazioni amareggiate sull'andamento difficile della propria carriera, nonostante il miliardo di dollari incassato dal remake di Aladdin, di cui fu coprotagonista con Will Smith (alias il Genio) nel 2019, per la regia di Guy Ritchie. Ora che si fanno proiezioni sulla performance dell'analogo remake della Sirenetta al botteghino, Massoud ne ha approfittato per sottolineare ancora una volta lo stallo dell'altra sua saga: in effetti già nel febbraio 2020 un Aladdin 2 fu confermato, anche se gli attori si riservavano di "valutare la sceneggiatura prima di accettare" (immaginiamo questo valesse per Smith, non per Mena, che ha sempre dato l'idea di essere prontissimo). In mezzo c'è stata non solo una pandemia: lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022 ha messo in stallo proprio la carriera di Will, ed è indubbio che un Aladdin 2 senza Will è difficile da concepire. In un paio di tweet Massoud, commentando il presunto primo weekend da 115 milioni di dollari previsto negli Usa per La sirenetta, ha lasciato intuire che Ariel potrebbe essere più fortunata:

Il nostro film è stato un caso unico, perché il pubblico è andato a vederlo diverse volte. Solo così abbiamo raggiunto il miliardo, nonostante quei numeri [di partenza]. Secondo me La sirenetta non supererà il miliardo, però senza dubbio avrà un sequel.