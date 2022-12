Aladdin 2, Guy Ritchie sul ritorno di Will Smith nel cast dopo lo schiaffo agli Oscar

News Cinema

Dopo quanto accaduto agli Oscar 2022, il regista del live action Aladdin 2 Guy Ritchie ha spiegato come la pensa in merito al ritorno di Will Smith nel cast del sequel

Cosa ne pensa Guy Ritchie del ritorno di Will Smith in Aladdin 2? Il regista, interpellato da The Hollywood Reporter, ha detto la sua. Il film live action è approdato nelle sale cinematografiche nel 2019 presentando in carne ed ossa personaggi che hanno contribuito a rendere iconici i classici d’animazione in casa Disney. Jasmine e Aladdin hanno ottenuto le fattezze e le voci di Naomi Scott e Mena Massoud e il pubblico è curioso di scoprire cosa accadrà nel secondo film, che è attualmente in pre-produzione. Considerando quanto accaduto quest’anno, in molti hanno messo in dubbio la presenza di Will Smith nel cast. Nel primo live action, l’attore ha interpretato il Genio della lampada, ma ha intenzione di tornare per il sequel? Oppure quanto accaduto agli Oscar (lo schiaffo dato in diretta TV a Chris Rock) penalizzerà il suo coinvolgimento? A fare chiarezza è stato il regista.



Will Smith tornerà in Aladdin 2? Risponde il regista

L’ultimo anno per Will Smith è stato particolarmente intenso. Ha partecipato agli Oscar 2022 e ha vinto la categoria di migliore attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard. Eppure, poco prima di ritirare il suo premio, ha schiaffeggiato Chris Rock sul palco reagendo ad alcuni commenti del presentatore rivolti a sua moglie. Il suo gesto è stato condannato dall’Academy, da parte dei colleghi e dal pubblico. Dopo mesi di silenzio e scuse, Will Smith è tornato come protagonista di un nuovo film, Emancipation, distribuito da AppleTV+. Ma cosa ne sarà di Aladdin 2? A fare chiarezza è il regista Guy Ritchie, impegnato anche sul live action di Hercules. Riflettendo sul sequel di Aladdin, il regista ha chiarito le sue intenzioni a The Hollywood Reporter:

Non ho mai incontrato un uomo più adorabile e lavorare con lui è stata una delle esperienze più belle e meravigliose che abbia mai avuto. Ai miei occhi è sempre stato un perfetto e generoso gentiluomo. Non avrei alcun problema a scegliere Will Smith in qualsiasi ruolo perché, come ho detto, è sempre stato un perfetto gentiluomo.

Guy Ritchie non ha mai preso in considerazione l’idea di un recasting per il personaggio del Genio in Aladdin 2, per cui continuerebbe con Will Smith nel cast senza problemi.