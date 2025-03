Al Pacino e Dan Stevens preti esorcisti nel trailer di The Ritual

News Cinema

In arrivo al cinema un nuovo horror del filone demoniaco che si basa su una storia realmente accaduta negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Ecco il primo trailer ufficiale di The Ritual.

Ci sono due preti, uno più giovane e uno più anziano, uno che ha dubbi sulla sua fede e l'altro col fardello di un passato complicato. E poi c'è una giovane donna posseduta dal demonio. No, non è la trama dell'Esorcista, ma dell'ennesimo film appartenente al filone che ha avuto inizio col film di Friedkin: si intitola The Ritual, e vede nel ruolo dei due religiosi il Dan Stevens di Abigail e una leggenda come Al Pacino.

Diretto da David Midell, che ha scritto il copione assieme a Enrico Natale, The Ritual - di cui qui sotto trovate il primo trailer ufficiale - trae la sua ispirazione della vicenda reale di Emma Schmidt (nota anche con lo pseudonimo di Anna Ecklund), una donna cattolica che nel 1928, a 46 anni e dopo trenta di supposta possessione, è stata sottoposta a un documentato rituale di esorcismo durato cinque mesi. Nel cast del film ci sono anche Abigail Cowen (la posseduta), Patricia Heaton, Ben Foster e Ashley Greene.

The Ritual arriverà nei cinema italiani il prossimo 5 giugno distribuito da Plaion Pictures.

The Ritual: il trailer ufficiale dell'horror con Al Pacino e Dan Stevens