Al Festival di Cannes 2025 è la giornata di Tom Cruise e Mission Impossible

Ogni sua apparizione al Festival di Cannes è diventata un evento. Dopo lo scenografico atterraggio in porto per Top Gun Maverick, siamo curiosi di vedere cosa combinerà oggi Tom Cruise per l'anteprima mondiale di Mission Impossible The Final Reckoning.

Un Robert De Niro commosso ma combattivo ha ricevuto ieri sera la Palma d'onore alla carriera, direttamente dalle mani di Leonardo Di Caprio, togliendosi anche lo sfizio di qualche foto e un saluto con complimenti da Quentin Tarantino, che ha dichiarato aperta la 78esima edizione del Festival di Cannes, ovviamente a suo modo, urlando e gettando poi il microfono a terra, ma soprattutto ha diretto De Niro in Jackie Brown. L'attore era presente insieme alla compagna, Tiffany Chen, di trentacinque anni più giovane, che gli ha regalato il dono di una figlia, Gia Virginia, nata due anni fa, quando Robert De Niro aveva 79 anni. Sul palco ha tenuto un discorso molto politico, invitando tutti ad agire ora, in opposizione al presidente Trump e alle sue scelte, come l'anticipato dazio del 100% su tutti i film "prodotti all'estero".

"Dobbiamo agire ora", ha detto, "senza violenza, ma con grande passione e determinazione. È tempo che tutti coloro che hanno a cuore la libertà si organizzino, protestino e, quando ci saranno le elezioni, ovviamente votino. Stasera, e per i prossimi undici giorni, dimostreremo la nostra forza e il nostro impegno celebrando l'arte in questo glorioso festival". Anche la presidente di giuria, Juliette Binoche, ha voluto dire qualcosa sulla situazione geopolitica. "Guerra, miseria, cambiamenti climatici, misoginia, i demoni delle nostre barbarie non ci lasciano scampo”, ha affermato. "Oggi i venti del dolore sono così violenti da spazzare via i più deboli, gli ostaggi del 7 ottobre e tutti gli ostaggi, i prigionieri, gli annegati che vivono nel terrore e muoiono con un terribile senso di abbandono e indifferenza. Di fronte all'immensità di questa tempesta, dobbiamo dare vita alla gentilezza".

Tutto pronto, quindi, per iniziare seriamente a parlare di cinema, dopo un'apertura fuori concorso sotto tono. E subito si parte alla grande, via terra, aria e acqua con l'azione frastornata di Mission Impossible - The Final Reckoning, con l'attesa presenza in serata di Tom Cruise, pronto a dimostrare la sua lucida follia nelle scene d'azione anche qui, dopo averlo fatto nel film e qualche anno fa durante la presentazione/show di Top Gun: Maverick.

Ma vediamo insieme il menù completo della giornata e della serata, che parlerà anche italiano, con Pierfrancesco Favino, in questa video presentazione della giornata.