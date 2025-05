Partir un jour, la recensione della commedia musicale che ha aperto il Festival di Cannes

Una commedia musicale di notevole modestia e un certo garbo come incomprensibile scelta per aprire il Festival di Cannes. Una cuoca diventata celebre dopo un reality torna nel paesino in cui è cresciuta in Partir un jour di Amelie Bonnin. La recensione di Mauro Donzelli.

In principio c’è stato un corto, che ha segnato l’esordio alla finzione della documentarista francese Amélie Bonnin, e ha vinto molti premi, fra cui il César. Ecco allora, inevitabile, un’operazione sempre azzardata, e raramente efficace, come la dilatazione temporale di un’opera di pochi minuti fino a farla diventare una (efficace?) di 90 minuti. Un cambio di stato senza paracadute. Partir un jour è una commedia musicale o forse addirittura un film-karaoke, come confermano anche i titoli di testa (e di coda) in cui si colorano i nomi come a simulare quanto accade ai testi delle canzoni quando ci si diverte con gli amici, microfono in mano e ugola tremolante. I protagonisti, come nel corto, sono Juliette Armanet e Bastien Bouillon.

La ricetta è semplice, ogni scena di una certa importanza si conclude con un numero musicale degli attori coinvolti, rigorosamente dilettanti, protagonista a parte, ansimanti e un po’ stonati, alle prese con canzoni nostalgiche e smielate, ma rigorosamente francesi. Come dire, buona parte dell’effetto madeleine è riservato a qualche generazione di connazionali, ma funziona decisamente meno in chi si limita al testo puro e semplice. Un tentativo di cavalcare un buono stato di salute per la commedia musicale, applicandola a una storia molto classica, e già vista. La protagonista è una cuoca, Cécile, fresca di trionfo in un reality di cucina molto popolare, alle prese con gli ultimi preparativi per aprire finalmente il suo ristorante, “elegante e sofisticato”, inseguendo il suo sogno. Fin da bambina, infatti, cucinava insieme al padre nel ristorante rustico di provincia in cui è cresciuta, un ritrovo da camionisti che rispetta i dettami “della cucina classica francese”.

L’ennesimo infarto del padre la costringe a rientrare nel paese della sua infanzia, lasciando dietro di sé il compagno e un test di gravidanza positivo. Ovviamente, i previsti due o tre giorni diventeranno di più, e la sua fuga dalla prigione rurale verso la metropoli sarà sospesa da ricordi e fili interrotti. Come quello con il suo fidanzato da ragazza. Una dinamica eterna, quella fra città e campagna, tradizione e innovazione, semplicità popolare e ricerca, che in Partir un jour viene riproposta senza volontà di renderla personale. Non fosse per quei momenti musicali, che quando comprensibili anche per noi fuori dall’esagono, come nel caso di una Céline Dion a squarciagola come antidoto alle pene d’amore - per i “giovani” - o una Parole Parole - per i genitori - risultano quantomeno telefonati.

Cécile si trova, suo malgrado e per un azzardo forse non troppo casuale del destino, di nuovo al punto di partenza, in quel microcosmo in cui si sentiva soffocare, proprio nel momento in cui la sua vita adulta è sul punto di cambiare radicalmente di nuovo, con due creature in arrivo: il ristorante in cui esprimersi per la prima volta in pieno in cucina e un figlio/a che pensa di non tenere. Un ritorno all’ovile in cui ritrovare il conforto dei bisticci eterni dei genitori, nella casa dell’infanzia, che gli fanno cogliere in pieno proprio con una rincorsa all’indietro, momentanea, come la sua vita sia definitivamente altrove, nonostante tutto. Per partire, di nuovo, un giorno.

Qualche sorriso, un certo garbo ma niente di più.