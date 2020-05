Aftermath - La vendetta: la tragica storia vera che ha ispirato il film con Arnold Schwarzenegger

News Cinema

Mai uscito al cinema in Italia, il film Aftermath vede Arnold Schwarzenegger in un ruolo drammatico ispirato a un incidente aereo realmente accaduto.

Mai uscito al cinema in Italia, il film Aftermath - La vendetta offre ad Arnold Schwarzenegger uno dei ruoli più drammatici della sua carriera. Prodotto nel 2017, Aftermath racconta una tragica vicenda inspirata a una storia vera. e lo fa attraverso i punti di vista di due protagonisti. Schwarzenegger interpreta Roman, un capo cantiere di origine russa che che subisce una grave perdita quando la figlia e la moglie muoiono in un incidente aereo. Poi c'è Jacob, interpretato da Scoot McNairy, il controllore di volo che dalla torre dell'aeroporto commette una disattenzione che causa l'incidente aereo, un errore umano che provoca la morte di centinaia di persone. Roman e Jacob devono, ognuno a loro modo, affrontare un dolore insopportabile.

Aftermath - La vendetta: la storia vera che ha ispirato il film