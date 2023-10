After 5, il capitolo finale riporta Tessa e Hardin su Prime Video

News Cinema

After Everything è il quinto ed ultimo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Anna Todd: Tessa e Hardin riusciranno a fare pace? Il film è ora disponibile in streaming su Prime Video.

Arriva la resa dei conti per Tessa e Hardin, protagonisti dell’ultimo capitolo della saga cinematografica di After. Disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 3 ottobre 2023, After 5 riporterà il dramma di Hardin nuovamente al centro della scena. Ormai lontano da Tessa con il cuore a pezzi, il protagonista è costretto ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Ad interpretarlo è ancora una volta Hero Fiennes Tiffin, mentre Josephine Langford è Tessa.



After Everything riporterà il dramma sentimentale di Hardin ancora una volta in prima linea. Devastato dall’allontanamento volontario di Tessa dalla sua vita, Hardin sta cercando di cavalcare l’onda del successo dopo aver pubblicato un romanzo personale, che trae ispirazione dalla sua storia d’amore con Tessa, una scelta non esattamente apprezzata dalla ragazza in questione che preferirà allontanarsi piuttosto che restare al suo fianco. In After Everything, ultimo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Anna Todd, Hardin parte per Lisbona intenzionato a recuperare il rapporto con Tessa, ma prima ha bisogno di riparare i danni del passato, per questo si ricongiunge con Natalie, una sua ex. Trascorrendo del tempo in sua compagnia, Hardin troverà il coraggio di perdonare se stesso e proiettarsi in un futuro accanto a Tessa. Intanto negli States Nora e Landon stanno organizzando il loro matrimonio, un’occasione importante per la coppia scoppiata poiché sia Tessa che Hardin sono invitati al matrimonio. Riusciranno a fare pace? Nel frattempo Hardin ha bisogno di superare il suo blocco dello scrittore. Se non riuscirà a scrivere il suo prossimo romanzo, dovrà restituire i soldi dell’anticipo.

Il quinto capitolo di After ha introdotto anche delle preziose new entry, prima tra tutte Mimi Keene, che interpreta Natalie. L’attrice è nota soprattutto al pubblico di Sex Education, dove ha interpretato Ruby. Anche Benjamin Mascolo si è unito al cast di After 5 ed interpreta Sebastian, un amico di Natalie che non è un fan di Hardin. Ritornano anche Stephen Moyer e Louise Lombard. Hero Fiennes Tiffin ha precisato che scusarsi con Natalie fa parte di un processo importante per Hardin:

Ha così tanti traumi legati al passato e confusione nella sua testa da non poter mostrare la versione migliore di sé agli altri se prima non guarisce se stesso. Hardin è consapevole del fatto che debba delle grandi scuse a Natalie. Chiedere scusa è una parte importante del percorso di crescita: è un’assunzione di responsabilità e ci vuole molto per ammettere di aver commesso un errore.