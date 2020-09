After 3 e After 4 si faranno: parola di Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford

News Cinema

Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford, protagonisti di After e di After 2, che è il re del boxoffice del weekend, annunciano con un video che After 3 e After 4 sono ufficialmente in produzione.

La bella notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: il terzo e il quarto film della saga di After diventeranno realtà. Lo annunciano su Twitter e Instagram, con un video, i due protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford, dicendo di essere felicissimi di poter dare finalmente la lieta novella ai loro fan e che presto arriveranno informazioni supplementari sui sequel. E a proposito di sequel, After 2 è il re degli incassi italiani del weekend, con un primo posto che vale 1.528.000 Euro e la speranza di superare i 6 milioni guadagnati da After, capitolo inaugurale di una serie letteraria scritta da Anna Todd e nata come fanfiction sulla piattaforma online Wattpad.







Fonte Video: account Instagram del film After

Prima dell'arrivo nelle sale di After 2, la stessa Anna Todd (anche sceneggiatrice del film) aveva ipotizzato la possibilità di un terzo capitolo, dichiarando che le sorti del proseguimento della serie cinematografica sarebbero dipese dal successo proprio di After 2. Visto che il successo è arrivato eccome, la squadra creativa è pronta a rimettersi al lavoro. Ricordiamo che la saga di After è composta da 5 libri: "After", "After - Un cuore in mille pezzi", "After - Come mondi lontani", "After - Anime perdute" e "After - Amore infinito". A questi si aggiungono un prequel "Before - After forever" e quattro spin off: "Nothing More - Dopo di lei", "Nothing More - Cuori confusi", "Nothing Less - Fragili Bugie", "Nothing Less - Ora e per sempre".

Leggi anche After 2, Cursed e Tredici: cos'hanno in comune? Le sorelle Josephine e Katherine Langford

Non si sa ancora quando After 2 e After 3 arriveranno in sala né chi ci sarà esattamente nel cast, ma è certo che Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford torneranno a vestire i personaggi di Hardin Scott e Tessa Young.