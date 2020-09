After 2, Cursed e Tredici: cos'hanno in comune? Le sorelle Josephine e Katherine Langford

News Cinema

Tra il successo della saga di After con Josephine Langford e la carriera in decollo di Katherine Langford con Tredici, Cursed e Spontaneous, le due sorelle si stanno facendo notare.

Se vi ha ricordato qualcuno la star di After 2, la Josephine Langford interprete di Tessa nella saga dai romanzi di Anna Todd, non vi state sbagliando: Josephine è infatti la sorella di Katherine Langford, divenuta un simbolo per gli adolescenti in Tredici, la drammatica serie Netflix in cui era Hannah Baker, la ragazza che con il suo suicidio cambiava la vita dei coetanei più vicini. Silenziosamente, le Langford stanno scalando i gradini delle celebrità, dove esistono esempi illustri come quello delle sorelle Dakota Fanning e Elle Fanning. Guardiamo da vicino i loro due percorsi.

Katherine Langford: Tredici, Cursed e Spontaneous

Nata nel 1996 in Australia a Perth, figlia di medici (lei pediatra, lui medico del soccorso aereo), Katherine Langford già nel 2005 prende lezioni di canto, attratta dal mondo dello spettacolo nelle recite scolastiche, ma allo stesso tempo interessata anche al nuoto e alla medicina, seguendo le orme dei suoi genitori. L'atteggiamento cambia nel 2012, come lei stessa ha raccontato, quando assiste a un concerto di Lady Gaga e, ispirata, si fa notare online con la canzone "Young and Stupid", dedicata peraltro proprio ad alcuni teenager che si erano tolti la vita a Perth. Per il 2013, anno finale del liceo, ha già deciso di voler recitare a tempo pieno, tanto che negli anni successivi fino al 2016 frequenta diverse accademie di recitazione molto professionali, ottenendo i primi ruoli in teatro e in film indipendenti. Poco prima del boom di Tredici (2017), aveva ottenuto una parte da protagonista nel corto Daugher (2016), presentato a Cannes.

Dopo le prime due stagioni di Tredici, Katherine è entrata nel cast corale del divertente Knives Out (2019) di Rian Johnson, omaggio ad Agatha Christie, proseguendo con la serie Cursed su Netflix e la commedia fantascientifica Spontaneous (2020), di cui è stato da poco pubblicato il trailer. Avrebbe anche incarnato la figlia adulta di Tony Stark in un flash-forward di Avengers: Endgame, ma purtroppo la sequenza è stata tagliata... Leggi anche I liceali esplodono come palloncini nel trailer di Spontaneous con Katherine Langford e Charlie Plummer

Josephine Langford: per ora è soltanto la Tessa di After