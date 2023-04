Addio al regista pugliese Nico Cirasola

News Cinema

Un altro lutto inatteso colpisce il mondo del cinema: è morto improvvisamente la notte scorsa, a 71 anni, il regista pugliese Nico Cirasola, noto per i suoi film originali e bizzarri e per la sua personalità dirompente. Era nato a Gravina di Puglia il 29 maggio 1951. Il suo ultimo film, uscito nel 2017, rendeva omaggio a un illustre personaggio pugliese, Rudy Valentino, e aveva tra i protagonisti Claudia Cardinale.

Chi era Nico Cirasola: i suoi film

Nico Cirasola, figura decisamente anomala nel panorama del cinema italiano, era anche attore, sceneggiatore e produttore. L'esordio nel 1989 con l'apprezzato Odore di pioggia, con Totò Onnis, lui stesso e un altro celebre pugliese, Renzo Arbore, nel ruolo del barbiere. Al film, che venne conosciuto soprattutto grazie al circuito festivaliero, il regista fece seguire un episodio del collettivo Corsica e i lungometraggi Albània Blues, Bell'Epoker, con Dario Abbrescia e il suo attore feticcio Totò Onnis, Focaccia Blues, dove compaiono anche Lino Banfi e Michele Placido, e Rudy Valentino. Non solo nei propri film Cirasola è apparso in veste di attore, ma anche in L'estate di Bobby Charlton, Un altro giorno ancora, Sangue vivo, nel film per la tv Francesca e Nunziata, nel corto di Terry Gilliam The Wholly Family e in Se sei così ti dico sì. Il suo attaccamento alle radici e l'indipendenza produttiva lo avevano reso un personaggio noto nel mondo del cinema italiano anche se i suoi film erano rimasti "di nicchia". Ben prima della nascita delle Film Commission, con la regione Puglia diventata frequente location di film e fiction nazionali, Nico Cirasola ha reso protagonista la sua terra. Anche per questo gli è stata espressa riconoscenza dal sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Le parole del sindaco di Bari su Nico Cirasola

In una nota ufficiale di cordoglio il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha scritto: "Nico Cirasola è stato un uomo di cinema a tutto tondo, una figura eccentrica e irregolare che si è misurata con la scrittura, la regia, l'interpretazione e la produzione. Un entusiasta, un artigiano del cinema, un uomo profondamente legato a questa terra, ai suoi volti e alle sue storie. Con Odore di pioggia ci ha regalato un insolito racconto on the road di una Puglia mitica, mentre con Focaccia blues ha firmato un documentario che è un piccolo gioiello sul conflitto tra locale e globale declinato sui temi dell'alimentazione. Di Nico Cirasola mi hanno sempre colpito la vitalità, la capacità di innamorarsi di progetti sempre nuovi, lo sguardo libero e originale con cui ha guardato il mondo e ha scelto di vivere la sua vita. Nel suo lavoro si è circondato dei migliori attori pugliesi, ma molti sono anche i protagonisti della scena nazionale apparsi nei suoi film. Oggi Bari perde un testimone sensibile e originale: ai suoi familiari e a chi gli ha voluto bene giunga l'abbraccio di tutta la città". Ci uniamo al cordoglio per la prematura scomparsa di questo artista, che avevamo avuto spesso modo di incrociare e che ci ha sempre fatto simpatia.