Addio ad Ivano Marescotti, fra i nomi più amati del cinema e della televisione italiani

Si è spento ieri - 26 marzo - all'età di 77 anni, Ivano Marescotti, fra i più amati attori di cinema, teatro e televisione italiani. Fra i suoi ruoli più iconici, quelli in Johnny Stecchino e Cado dalle nubi, al fianco di Checco Zalone.

Ivano Marescotti, celebre attore di cinema e televisione e noto regista teatrale, si è spento ieri - 26 marzo - a 77 anni. Da qualche giorno era infatti ricoverato presso l'ospedale civile di Ravenna, a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legato ad una grave malattia - di cui però, al momento, non si conoscono la natura e i dettagli. Attivo sin dagli anni '80, aveva ritrovato una nuova popolarità in anni recenti, recitando al fianco di Checco Zalone in Cado dalle nubi e Che bella giornata.

Ivano Marescotti - Una carriera fra cinema, teatro e televisione

Ivano Marescotti era uno dei volti più noti ed apprezzati - da critica e pubblico - del panorama cinematografico e televisivo contemporaneo. Il suo approccio alla recitazione, però, avviene intorno ai trentacinque anni. Dopo aver lavorato per dieci anni come impiegato in un ufficio comunale di urbanistica viene infatti licenziato. Nel tentativo di trovare un'altra strada, si iscrive al DAMS di Bologna ed intraprende la carriera teatrale. Un salto nel buio che lo porta però a collaborare con i più grandi registi: Mario Martone, Carlo Cecchi, Giorgio Albertazzi e Giampiero Solari.

Nel 1989 avviene il debutto al cinema, con un piccolo ruolo ne La cintura. Da allora, ha preso parte a circa 130 progetti fra grande e piccolo schermo, recitando anche parte in produzioni internazionali - Il talento di Mr. Ripley, Hannibal di Ridley Scott e King Arthur di Antoine Fuqua. Diretto da registi del calibro di Roberto Benigini, Daniele Luchetti, Marco Risi, Carlo Mazzacurati e Gabriele Muccino, lega indissolubilmente il suo nome a personaggi iconici e distanti, come il dottor Randazzo in Johnny Stecchino, il papà di Alex in Jack Frusciante è uscito dal gruppo e il burbero ed intransigente leghista in Cado dalle nubi. In televisione ha preso parte a numerose fiction, fra cui La piovra 6 e I liceali, in cui interpreta il professore Gualtiero Cavicchioli. A febbraio 2022 aveva poi annunciato sui social il suo ritiro dalle scene:

Seguendo l’esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s’è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello…) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro e non faccio più l’attore.

Nel post - in cui aveva ringraziato la sua agente, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti, i critici e i colleghi attori - aveva poi anticipato il suo futuro lavorativo, ovvero continuare ad insegnare recitazione presso l'accademia TAM (Teatro Accademia Marescotti). Nel corso della sua carriera, ha ottenuto tantissimi premi e riconoscimenti, fra cui sei candidature ai Nastri d'Argento. Lascia la moglie Erika, sposata appena un anno fa, e la figlia Iliade, nata da un precedente matrimonio.