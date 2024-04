Addio a Vera Pescarolo Montaldo, sceneggiatrice e produttrice, vedova di Giuliano Montaldo

News Cinema

A soli 7 mesi dalla scomparsa del marito Giuliano Montaldo, lo raggiunge la moglie Vera Pescarolo, sua collaboratrice e compagna di una vita. Aveva 93 anni.

Ci sono storie di vita e d'amore che nemmeno la morte può interrompere. Giulietta Masina raggiunse Federico Fellini cinque mesi dopo la sua morte e Vera Pescarolo ha aspettato sette mesi prima di raggiungere il suo amatissimo marito, il regista Giuliano Montaldo, scomparso appena 7 mesi fa. La produttrice e sceneggiatrice è morta ieri all'età di 93 anni. Quello tra lei e il marito era un sodalizio di vita e di lavoro solidissimo e indissolubile e i due insieme costituivano una coppia elegante, ironica e unita, anche nei loro divertenti battibecchi.

Vera Pescarolo, una donna moderna e di grande fascino

Vera Pescarolo era figlia della grande attrice teatrale e del cinema muto Vera Vergani, nipote dello scrittore Orio Vergani e sorella del produttore Leo Pescarolo: a lui e alla figlia Elisabetta e ai nipoti vanno le nostre sentite condoglianze. Era una donna bella, decisa e intraprendente, che aveva ceduto alla corte di quel ragazzone magro e alto alto, arrivato da Genova, che provava a fare l'attore finché lei non gli disse chiaro e tondo che era "un cane". Li abbiamo incontrati molte volte insieme, sempre eleganti e in perfetta sintonia. Avevano collaborato per tutta la vita, lei in veste di produttrice, co-sceneggiatrice e direttrice del casting in film come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a morire, il Marco Polo televisivo e gli altri film di Montaldo, fino a L'industriale. Erano stati protagonisti, insieme, del documentario La morte legale dedicato a Sacco e Vanzetti (al film si deve la loro piena riabilitazione) ed erano apparsi, lui come protagonista, lei in un bellissimo cammeo, in Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni, con cui Montaldo aveva vinto il David di Donatello, dimostrando alla sua amata Vera che il suo giudizio giovanile sulle sue capacità attoriali era stato un po' affrettato. A questa splendida coppia Fabrizio Corallo aveva dedicato, durante la pandemia, il documentario Vera & Giuliano, disponibile ancora su RaiPlay. Del loro amore avevano raccontato con la consueta ironia in quell'occasione e Giuliano Montaldo nel 2021 aveva dedicato a Vera anche un libro, "Un grande amore", per La Nave di Teseo, Nessuna parola può esprimere meglio cosa sia stato il loro incontro lungo 65 anni e la personalità di questa donna, di quelle del marito, tratte da quel libro, con cui la salutiamo con affetto:

Sono passati sessant’anni ma il mio esordio nella regia non smette di essere un ricordo amaro. Il pubblico in sala accolse la pellicola con applausi calorosi e convinti, ma il giorno dopo venne massacrata dalla critica. Nonostante la solidarietà di tanti amici, quelle critiche ingiuste e feroci mi ferirono in profondità e stavo meditando di lasciare per sempre quel lavoro e quel mondo. Avevo trentuno anni ed era tutto chiaro: il cinema non faceva per me. Ma a un passo dalla decisione di tornare a casa con le ossa rotte, il colpo di scena. Leo Pescarolo, il produttore cinematografico, vuole incontrarmi nel suo ufficio per discutere una proposta di lavoro. Sono davanti alla porta dello studio di Pescarolo. Dalla stanza accanto si sente una voce maschile: ‘Avanti, si accomodi’. Ma l’immagine che ho davanti agli occhi mi impietrisce. Una creatura splendida, il portamento elegante, lo sguardo intenso. Una giovane donna che sorride. Sorride a me. Avanzo incerto, senza riuscire a staccare gli occhi da quella meraviglia. Il produttore si accorge che continuo a guardare quella deliziosa visione. ‘Si sieda e guardi me’, mi ordina mentre lancia uno sguardo severo a lei, che si sta avvicinando lentamente alla scrivania. Poi, finalmente, cambia tono: ‘Vorrei offrirle un lavoro per la Rai e un gruppo americano’. Dimenticare quel giorno che mi avrebbe cambiato la vita è impossibile. Una proposta di lavoro e un colpo al cuore.