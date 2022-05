Addio a Lino Capolicchio, protagonista per Vittorio De Sica e Pupi Avati

News Cinema

Dopo Gianni Cavina, ci lascia a 78 anni anche l'amico e collega Lino Capolicchio, indimenticabile protagonista per De Sica de Il giardino dei Finzi Contini, che con lui ha diviso tanti set di Pupi Avati, da La casa dalle finestre che ridono a Il signor diavolo.

Nemmeno due mesi dopo la scomparsa di Gianni Cavina, ci ha lasciato anche Lino Capolicchio, nella memoria di molti di noi associato, oltre al Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, ai film e agli sceneggiati televisivi interpretati con lui per Pupi Avati, dal cult La casa dalle finestre che ridono alla sua ultima interpretazione cinematografica ne Il signor diavolo, dove era apparso già sofferente. Capolicchio era nato a Merano il 21 agosto 1943 ed è morto a Roma il 4 maggio 2022.

La carriera di Lino Capolicchio

Dopo essersi trasferito a Roma da Torino, dove viveva, Lino Capolicchio studia all'Accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico e le sue prime - e prestigiose - esperienze teatrali sono con Giorgio Strehler. È il periodo dei grandi sceneggiati Rai, che nel 1966 lo scrittura nel ruolo di Andrea Cavalcanti, per Il Conte di Montecristo di Edmo Fenoglio. Col regista negli anni Settanta lavora altre due volte, in Questi nostri figli e nella trasposizione televisiva de Il guardiano di Harold Pinter. Al cinema arriva nel 1968, diretto da Roberto Faenza in Escalation. Dopo Metti una sera a cena e altri titoli di minor rilievo, arriva il suo ruolo più importante, quello di Giorgio, il personaggio autobiografico dello scrittore ferrarese Giorgio Bassani, innamorato della bella ebrea Micol di Dominique Sanda, ne Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, film che vince l'Oscar come miglior film straniero e per cui Capolicchio viene premiato col David di Donatello. Negli anni Settanta la popolarità di Capolicchio è al massimo. Tra le sue interpretazioni del periodo ricordiamo quella in Amore e ginnastica e il drammatico L'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale.

Nel 1976 avviene l'incontro con Pupi Avati - e Gianni Cavina - nel cult horror La casa dalle finestre che ridono. Capolicchio diventa uno degli attori preferiti del regista bolognese, con cui interpreta anche le miniserie televisive Jazz Band e Cinema!, il bellissimo Le strelle nel fosso, Noi tre, Fratelli e sorelle, Una sconfinata giovinezza e l'ultimo, Il signor Diavolo. In tv è una presenza costante: tra i lavori in cui appare negli anni citiamo Verdi, Atelier, La piovra, La ragnatela, Carlo Magno, La famiglia Ricordi, Fine secolo e Al di à delle frontiere, mentre al cinema viene diretto tra l'altro dai fratelli Taviani in Fiorile. Nel 1995 esordisce alla regia con Pugili (premio FIPRESCI al festival Cinema Giovani di Torino), tra i cui interpreti c'è un giovane Piefrancesco Favino, cui fa seguire nel 2002 il meno noto Il diario di Matilde Manzoni, di cui è anche interprete. Dal 1984 al 1987 è stato docente al Centro Sperimentale di Cinematografia ed ha all'attivo anche delle regie teatrali. Con lui scompare un interprete sensibile, intelligente e completo. Un altro grave lutto per la nostra cultura in questi anni funesti in cui personaggi così rilevanti stentano a trovare sostituti validi..