Addio a John Saxon, caratterista e karateka amato dal cinema italiano e da Wes Craven

John Saxon, attore caratterista italo-americano e campione di karate, è morto a 84 anni. Ha lavorato con Mario Bava, Wes Craven ed ha affiancato Bruce Lee in I tre dell'operazione Drago. È stato anche, negli anni Settanta, uno dei protagonisti del cinema italiano di genere.

Il suo vero nome era Carmine Orrico. Era figlio di italo-americani ed era nato e cresciuto a Brooklyn, ma gli appassionati di cinema di tutto il mondo lo conoscono col nome d'arte di John Saxon. Il celebre attore caratterista e karateka (era cintura nera) è morto per una polmonite all'età di 85 anni (o 84: c'è discrepanza sulla data di nascita che alcune fonti riportano al 5 agosto 1935 e altre al 1936).

Arrivato giovanissimo al cinema a metà anni Cinquanta, nel corso di una carriera durata 70 anni, Saxon ha accumulato oltre 200 ruoli al cinema e in tv. I più celebri - e quelli per cui sicuramente lo ricordano anche gli spettatori italiani - sono stati quelli interpretati in I 3 dell'operazione Drago con Bruce Lee, e la parte del tenente Thompson, il poliziotto padre di Nancy, il personaggio di Heather Lagenkamp, in Nightmare - Dal profondo della notte, ripreso anche nei migliori sequel della serie: Nightmare 3 - I guerrieri del sogno e Nightmare - Nuovo incubo.

Per le sue origini fluente in italiano, Saxon ha lavorato molto anche in Italia dove è apparso per la prima volta nel 1962 in Agostino di Mauro Bolognini, nel 1963 in La ragazza che sapeva troppo di Mario Bava, in Baciamo le mani di Vittorio Schiraldi (1973) e nei poliziotteschi La legge violenta della squadra anticrimine (Stelvio Massi, 1976), Napoli violenta (Umberto Lenzi, 1976), Mark colpisce ancora (Stelvio Massi, 1976), Italia a mano armata (Marino Girolami, 1986), Il cinico, l'infame, il violento (Stelvio Massi, 1977). Interpreta anche nel 1980 Apocalypse Domani di Antonio Margheriti e nel 1982 Assassinio al cimitero etrusco di Sergio Martino e Tenebre di Dario Argento.

Tra i film in cui ha lavorato citiamo anche Il cavaliere elettrico, Il cardinale, I magnifici sette nello spazio, Un Natale rosso sangue e Dal tramonto all'alba. Ricchissima anche la sua carriera televisiva, che lo ha visto presente in serial e telefilm celeberrimi: Dottor Kildare, Bonanza, Il virginiano, Gunsmoke, Fantasilandia, La signora in giallo, Melrose Place e nelle soap Dynasty e Falcon Crest. Ha lavorato di nuovo con Dario Argento nel 2006 nell'episodio Pelts della serie Masters of Horror.

John Saxon ha vinto un Golden Globe nel 1958 come miglior attore emergente per This Happy Feeling ed è stato nuovamente candidato nel 1966 per The Appaloosa. Anche se non è mai diventato una star, ha arricchito con la sua bravura e la sua presenza il mondo dello spettacolo americano ed italiano e di sicuro chi lo ha visto recitare non lo ha dimenticato.