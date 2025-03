Addio a Eleonora Giorgi, l'attrice si è spenta a 71 anni, la reazione di Carlo Verdone: "Grazie per la leggerezza"

News Cinema

Chi ricorda con nostalgia la commedia anni Ottanta aveva già saputo con apprensione del tumore al pancreas che stava consumando Eleonora Giorgi. L'attrice è deceduta oggi 3 marzo a 71 anni. Ne ripercorriamo la carriera. Vinse un David di Donatello con Borotalco di Carlo Verdone, che l'ha voluta ricordare con parole sentite.

Eleonora Giorgi, che aveva proprio di recente annunciato il suo addìo, discutendo con dignità del tumore al pancreas che l'aveva colpita, è morta oggi 3 marzo all'età di 71 anni. Rimane una delle attrici più amate e popolari degli anni Ottanta, legata a commedie molto apprezzate del periodo: grande bellezza ma anche una certa tenacia a farsi considerare al di là del suo aspetto con dignità, come ci ricordò in un'intervista che le facemmo otto anni fa, e di cui vi riproponiamo un passaggio chiave per capirne il carattere. Dopo un debutto negli anni Settanta, fu proprio negli Ottanta che ricevette anche i più importanti riconoscimenti.





Eleonora Giorgi, una carriera tra bellezza e sincerità

Classe 1953, sangue italo-inglese-ungherese, Eleonora Giorgi comincia la sua carriera negli anni Settanta, anche se in quel decennio si divide tendenzialmente tra pura sensualità e dramma: in Roma (1973) di Federico Fellini ha solo una comparsata non accreditata, ma è Storia di una monaca di clausura di Domenico Paolella, sempre nel 1973, a farla diventare una delle star erotiche del periodo. Seguono opere su quella scia, come il censurato Appassionata (con Ornella Muti), Il bacio, Disposta a tutto, Una spirale di nebbia, Suggestionata. Non manca tuttavia in questo periodo di incrociare anche opere più particolari: noi per esempio consiglieremmo a chi non si offende facilmente lo sfrontato grottesco Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno (1974) di Luciano Salce, con un Paolo Villaggio pre-Fantozzi, cattivissimo.

Le commedie ingranano negli anni Ottanta, e la sua spigliatezza viene notata, al pari della bellezza: è infatti il mitico Borotalco (1982) di e con Carlo Verdone a farle vincere i suoi unici David di Donatello e Nastro d'argento come miglior attrice protagonista. La sua esuberante presenza, che sogna di incontrare Lucio Dalla, è entrata nell'immaginario collettivo. Con Verdone lavorerà ancora in Compagni di scuola (1988), con una caratterizzazione nettamente diversa, più malinconica. Un commosso Carlo ricorda oggi così la collega e amica:

Grazie Eleonora per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie Eleonora per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto.

Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio.

Tra le altre commedie molto amate dal pubblico bisogna ricordare senz'altro Mani di velluto (1979), Mia moglie è una strega (1980), Grand Hotel Excelsior (1982), Mani di fata (1983), Il volpone (1988). A partire dagli anni Novanta, Eleonora dirada la sua presenza al cinema e in tv: il matrimonio con l'editore Angelo Rizzoli (1979-1984) terminò dopo lo scandalo P2, e lei stessa dichiarò di essere stata in parte ostracizzata nel mondo dello spettacolo, in seguito a diversi aspetti alla vicenda. Dedicatasi a vita privata, per i figli Andrea e Paolo (avuto successivamente dal collega Massimo Ciavarro nei Novanta), nei Duemila aveva diretto due lungometraggi: Uomini & donne, amori & bugie (2003, con Ornella Muti) e L'ultima estate (2009). Noi l'avevamo incontrata l'ultima volta per la commedia corale La mia famiglia a soqquadro nel 2017. Ci disse:

Un personaggio discriminato nella società è la donna dopo i 60 anni. Si viene portate a essere Lolite fino a 58 anni, poi c'è una zona d'ombra ed è A spasso con Daisy: anziana. [...] Tutte le mie amiche, anche le mie coetanee al di fuori di questa professione, sono all'apice delle carriere, sono delle donne autonome! [...] Rispetto al nostro cinema attuale, il cinema dal quale provengo io era fatto di grandi produttori, che mettevano a rischio le loro proprietà con le cambiali, non facevano film per caso, facevano film con gli attori scelti dal pubblico, con degli sceneggiatori di grandissimo valore e con dei registi pazzeschi. Oggi che il cinema è mantenuto dallo stato, non si sente più questa urgenza.