Addio a Dario Penne, un grande del doppiaggio italiano, tra Doc Brown, Bender e Anthony Hopkins

Se n'è andato uno dei più grandi doppiatori italiani, Dario Penne, legato ad attori come Anthony Hopkins, ma indimenticabile anche nei cartoon, dov'è stato uno straordinario Bender in Futurama.

A pochi giorni dal suo 85° compleanno è morto a Roma una delle voci storiche del doppiaggio italiano, quel Dario Penne che nel corso dei decenni ha attraversato le generazioni di spettatori, spaziando da attori pluripremiati come Anthony Hopkins a geniali registri cartoon come quello di Bender in Futurama, senza contare il Doc Brown del secondo e terzo Ritorno al Futuro.



Dario Penne, indimenticabile ironica voce del male

Non era facile trasportare in italiano le performance eleganti, aristocratiche e taglienti di un genio come Anthony Hopkins, ma il doppiaggio italiano aveva un asso nella manica: il triestino Dario Penne, classe 1938, che lo doppiò per la prima volta in Ore disperate, oltre trent'anni or sono, contribuendo a renderlo mitico in Italia dal Silenzio degli innocenti, fino ad arrivare all'ultima apparizione in ordine di tempo in The Son, attualmente in sala.

Penne era dotato di una voce realmente inconfondibile e personale, che si adattava perfettamente a personaggi di enorme carisma in grado di esercitare un rispetto reverenziale: non era un caso che, a parte Anthony Hopkins, si fosse legato ad attori come Michael Caine (la trilogia del Cavaliere Oscuro) e Tommy Lee Jones (Men in Black), con il suo timbro che annunciava immediatamente personalità che possono avere qualcosa da insegnarti... e allo stesso tempo hanno modi molto raffinati di umiliarti.

La follia ironica era un altro registro che stava molto bene a Penne, che subentrò a Ferruccio Amendola nel dare la voce a Christopher Lloyd "Doc Brown" nel secondo e terzo Ritorno al futuro: senza nulla togliere al talento e al mito di Amendola (che l'aveva doppiato nel primo capitolo), Dario rese Lloyd in modo ancora più fedele all'originale, e non tralasceremmo nemmeno la sua performance come giudice mutante in Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Rimanendo in tema di animazione, si rischia di dimenticare che, immergendosi in un grottesco irresistibile, è stato la perfetta voce italiana del robot Bender nel cult Futurama di Matt Groening, sostituendo un grande americano come John DiMaggio (anche se ha poi lasciato la palla a Paolo Buglioni).

Nel 2010 aveva vinto il premio per il miglior non-protagonista al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio (per Shutter Island, dava la voce a Ben Kingsley), mentre nel 2019 ricevette ex-aequo con Carlo Valli il premio alla carriera al Festival Nazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra.