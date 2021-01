Addio a Cloris Leachman, attrice premio Oscar e indimenticabile Frau Blücher di Frankenstein Jr.

News Cinema

Morta a 94 anni la straordinaria attrice Cloris Leachman, premio Oscar per un ruolo drammatico ma indimenticabile in quello comico di Frau Blücher in Frankenstein Jr. L'omaggio di Hollywood e di Mel Brooks.

Si apre con una triste notizia per tutti gli amanti del cinema e della televisione questo 28 gennaio 2021: la straordinaria attrice comica Cloris Leachman, che ha però vinto il suo unico Oscar per un ruolo drammatico in L'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, non è più su questa terra, che ha lasciato all'età di 94 anni. Ad annunciarlo l'Academy con un tweet in cui dice: "Cloris Leachman era una leggenda comica. Da un ruolo innovativo nel Mary Tyler Moore Show ai film di Mel Brooks e al ruolo premio Oscar ne L'ultimo spettacolo, non ha mai perso la sua capacità di scioccarci, deliziarci e sorprenderci. Ci mancherà".

Cloris Leachman was a comedy legend. From a groundbreaking role on "The Mary Tyler Moore Show" to the films of Mel Brooks and her Oscar-winning turn in Peter Bogdanovich's "The Last Picture Show," she never lost her ability to shock, delight and surprise us. She will be missed. pic.twitter.com/tcyfF1uzWj — The Academy (@TheAcademy) January 27, 2021

In questo breve sunto c'è tutta la sua carriera, anche se il ruolo per cui ci è più cara è quello di Frau Blücher, l'aggressiva "ragazza" del padre di Victor von Frankenstein, il cui nome viene sempre seguito da terrorizzati nitriti in Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Un ruolo che è la parodia di quello interpretato da Una O'Connor in La moglie di Frankenstein e in altri monster movies Universal, ma che Cloris Leachman seppe arricchire e rendere indimenticabile con i suoi meravigliosi tempi comici.

E Mel Brooks su Twitter la saluta così:

"Che triste notizia! Cloris aveva un talento folle. Poteva farti ridere o piangere così su due piedi. Era sempre un piacere enorme averla sul set. Ogni volta che sentirà nitrire un cavallo penserò sempre all'indimenticabile Frau Blücher di Cloris. È insostituibile, e mancherà moltissimo".

Such sad news—Cloris was insanely talented. She could make you laugh or cry at the drop of a hat. Always such a pleasure to have on set. Every time I hear a horse whinny I will forever think of Cloris’ unforgettable Frau Blücher. She is irreplaceable, and will be greatly missed. — Mel Brooks (@MelBrooks) January 27, 2021

E in effetti di attrici come lei si è perso purtroppo lo stampo. La carriera di Cloris Leachman - durata oltre 70 anni - era iniziata dopo il diploma sotto la guida di Elia Kazan all'Actors' Studio, dove era stata una delle studentesse più brillanti, verso la fine degli anni Quaranta. Per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta il suo era diventato un volto familiare agli spettatori televisivi americani per le sue interpretazioni in celebri telefilm, tra cui Lassie, Ai confini della realtà, Gli intoccabili e Alfred Hitchcock presenta, anche se il suo ruolo più popolare in tv resta quello di Phyllis Lindstrom, ricoperto dal 1970 al 1977 nel Mary Tyler Moore Show, che le portò 8 premi Emmy più innumerevoli nomination, ripreso dal 1975 al 1977 nella serie spin-off Phyllis, per cui vinse un Golden Globe.

Al cinema Cloris Leachman debutta nel 1955, nel classico di Robert Aldrich Un bacio e una pistola. Nel 1966 è una delle interpreti di Sessualità di George Cukor e tre anni dopo è Agnes in Butch Cassidy, cui seguono la commedia Amanti e altri estranei e i drammatici Un uomo oggi e L'uomo della porta accanto. Ma nel 1971 è straordinaria nella parte di Ruth Popper, la stanca moglie trascurata da un insegnante omosessuale negli anni CInquanta, nel brillante film di debutto di Peter Bogdanovich L'ultimo spettacolo. Per il ruolo vincerà l'Oscar come non protagonista l'anno successivo. Recita poi in Dillinger di John Milius e di nuovo con Bogdanovich in Daisy Miller, uscito nel 1974, lo stesso anno del suo ruolo più celebre in Frankenstein Jr., ed è la Crazy Mama del film omonimo di Jonathan Demme.

Diretta da Mel Brooks recita anche in Alta tensione e La pazza storia del mondo e nel 1990 riprende il ruolo di Ruth Popper nel sequel de L'ultimo spettacolo, Texasville. Lavora stabilmente, con la voce (la nonna de I Croods, in Phineas e Ferb e Ponyo) o in presenza fino ad oggi. I suoi due ultimi film devono ancora uscire, ma nell'ultimo decennio è apparsa nelle serie Malcolm, American Gods e Innamorati pazzi e negli anni Duemila in film come Babbo Bastardo, Scary Movie 4, The Women, portando la sua incredibile arte a una nuova generazione di spettatori. Mel Brooks ha ragione: mancherà tantissimo, ma per fortuna ci ha lasciato tanto.