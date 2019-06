Addio a Billy Drago, il Frank Nitti de Gli Intoccabili

Se n'è andato lunedì a Los Angeles a soli 73 anni per le complicazioni seguite a un ictus l'attore caratterista Billy Drago, noto alla maggioranza degli spettatori per aver ricoperto il ruolo del mafioso Frank Nitti, braccio destro di Al Capone, in Gli Intoccabili di Brian De Palma. Nel film il suo killer di bianco vestito faceva una pessima fine. Da lì, gioco forza, era stato spesso chiamato a interpretare ruoli di gangster, ma due anni prima era apparso anche nel Cavaliere pallido di Clint Eastwood.

Di aspetto esotico, era figlio di un regista e attore nativo americano e di una donna di origini rumene, aveva adottato il nome d'arte Drago ma si chiamava in realtà William Eugene Burrows ed era nato in Kansas. Al cinema era arrivato nei tardi anni Settanta, anche se fino al film di De Palma, del 1987, aveva lavorato prevalentemente in serie tv, come poi continuerà a fare. Tra queste T.J. Hooker, Hill Street Blues, Moonlighting, Walker Texas Ranger, X-Files e molte altre.

Era uno di quei caratteristi di cui è ricco il cinema americano e che appaiono spesso nei film di genere: ne aveva interpretati più di 100 e per tre volte aveva lavorato con Chuck Norris (in Delta Connecton 2 - Colombia Connection: Il massacro era un boss della droga), oltre ad essere apparso nel video del 2001 di Michael Jackson "You Rock My World". Tra i suoi film anche Mysterious Skin di Gregg Araki, il remake Le colline hanno gli occhi, dove aveva il ruolo di papà Jupiter e il sequel Children of The Corn: Genesis. Aveva interpretato il demone Barbas nella serie tv Streghe.

Era il padre dell'attore, Darren E. Burrows, che molti ricordano nel ruolo di Ed Chigliak nella serie cult Un medico tra gli orsi. Il ruolo più famoso (gli americani direbbero iconic) di Billy Drago resta quello di Nitti nel film di De Palma, tanto che - stando al non sempre attendibile IMDB, aveva deciso di riprenderlo in un film intitolato True Gangster, prima che la sua vita venisse così bruscamente interrotta.