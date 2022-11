Adam Sandler ai Gotham Award: "Le mie figlie? A casa. Non volevo sentirle gridare... dov'è Timothée Chalamet?"

News Cinema

Adam Sandler riceve un riconoscimento ai Gotham Award e legge il discorso preparato dalle sue figlie. L'attore comico dice di non averle portate perché avrebbe cercato soltanto Timothée Chalamet.

Nel lussuoso locale Cipriani Wall Street di New York si è svolta la cerimonia di premiazione dei 32esimi Gotham Awards, dove a ricevere il riconoscimento come miglior film dell'anno è stato Everything Everywhere All at Once. Grazie a questo film, anche Ke Huy Quan (che ricordiamo bambino in Indiana Jones e il tempio maledetto e I Goonies) è stato premiato come miglior attore non protagonista segnando definitivamente la sua rinascita artistica. Però è il Gotham Perfomer Tribute Award che vogliamo approfondire, un riconoscimento alla carriera che l'organizzazione ha voluto dare ad Adam Sandler.

L'attore ha fatto quello che tutti si aspettavano facesse al momento del ritiro del premio: dire cose divertenti facendo ridere tutti. Sandler ha detto che il discorso di accettazione che avrebbe letto era stato preparato dalle sue figlie, visto che lui era troppo impegnato per pensare a qualcosa. "Grazie, scrivetelo voi così per una volta non vi vendo incollate ai video di Youtube". Risate in platea, da chi ha filgie adolescenti soprattutto.

Sadie Madison e Sunny Madeline, rispettivamente di 16 e 14 anni, non erano però presenti alla cerimonia. Il motivo per il cui il loro padre non le ha portate con sé? "Non volevo passare l'intera serata, che si presume sia dedicata a me e alla mia grandezza, a sentire voi buffone gridare... dov'è Timothée Chalamet?" ha detto Sandler citando la mega star del momento.

Adam Sandler: il divertente discorso ai Gotham Awards

L'attore comico ha trovato un buon stratagemma per essere originale e divertente con il suo discorso e, ovviamente, prendere in giro se stesso. Sul palco Adam Sandler ha letto (con un accento del sud degli Stati Uniti) quello che le sue figlie "hanno scritto":