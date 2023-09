Adagio, la mia visione del cinema intimo. Incontro con Stefano Sollima da Venezia

News Cinema

Crepuscolare e più intimo del suo solito, Adagio segna il ritorno a Roma, con al centro la conclusione del racconto di Stefano Sollima dell'immaginario criminale di Suburra. Abbiamo incontrato il regista che presenta il film in concorso al Festival di Venezia.

Nasce da un atto d’amore, Adagio, nuovo film di Stefano Sollima protagonista oggi, in concorso, al Festival di Venezia. “Nasce dalla voglia di tornare a girare a Roma, la mia città”, ha detto incontrando alcuni giornalisti al Lido. “Mi sono immaginato un racconto crepuscolare, un noir, ma con una forte componente emotiva. La mia versione di un film intimista. I produttori mi hanno preso anche in giro su questo, perché quando spegnevamo con gli effetti la città mi dicevano, 'hai una tua visione del cinema intimo, che noi rispettiamo, ma vorremmo dirti che non è esattamente come dici'. Ma per me lo era e mi piaceva il tema padre e figlio. Mi sento idealmente di aver chiuso un ciclo, a livello lato ovviamente, non essendo direttamente legato con le storie che ho raccontato in passato”. La fine di un’era criminale. "Dopo questo non può esserci nulla. Poi però vorrei continuare a raccontare Roma”.

Il regista di ACAB e Suburra, oltre alle serie Gomorra e Romanzo criminale, sottolinea come “nel racconto cerco sempre di raccontare esseri umani che non sono mai o bene o male, ma pieni di sfumature, è la cosa bella del farlo. Per cui cerco di trovare elementi che possano spiazzare, ma la cui somma porta a costruire un personaggio. Mi viene naturale non giudicarli ma amarli a prescindere da quello che fanno e sono. Ho provato a raccontare una Roma poco vista al cinema, quella delle strade, della viabilità, come avrei potuto raccontare Los Angeles, non tanto i monumenti e i quartieri storici che la identificano, ma un posto come tanti altri in cui la gente si muove. Poi ci sono degli elementi apparentemente dispotici, con una funzione narrativa, come gli incendi e i blackout. Anche questi elementi credo di estremo realismo, come sa chi viva a Roma. In Adagio hanno ovviamente una funzione drammaturgica, aiutano a raccontare l’ultima notte di queste tre vecchie leggende”.

Parlando di loro, i tre criminali ormai logori da un passato che li ha segnati per sempre, interpretati da Favino, Mastandrea e Servillo, per il regista “è come se fosse un noir, ma in realtà trovo sia intimo e sentimentale. Lo sfondo è la situazione criminale, ma al centro ci sono rapporti umani, non dettati dal denaro, come quello padre e figlio. Pur con una partenza gangster in cui l’unica cosa che conta è proprio il denaro, che distrugge qualsiasi tipo di relazione che possa essere familiare o amicale. Invece, a un certo punto diventa un semplice atto d’amore. Non racconto dei tutori dell’ordine, non ci sono un bene e un male che si confrontano, in Adagio, ma diverse declinazioni di male, in un mondo di vecchi e avidi che si muovono soltanto per denaro, disponibili a schiacciare qualunque tipo di relazione, senza alcuna morale. Anche se vivono il rimorso e il rimpianto, delle vite infernali. Dall’altra parte ci sono i giovani con la loro fluidità, innocenza e purezza, che saranno anche svagati, sembreranno anche fuori dal mondo, ma il mondo oggi è più loro. Sono un padre, ho due figli, non posso che credere nel futuro e nelle nuove generazioni”.

Il successo delle sue serie l’ha portato in America, dove ha girato due film dal budget commerciale importante come Soldado e Senza rimorso. Ma ci tiene a precisare: “Io non sono mai andato via da Roma, ho sempre vissuto lì, facendo avanti e indietro come un pazzo per alcuni anni. Ma sono tornato a girarci, ho avuto il privilegio di uscire di casa e andare con il motorino a fare i sopralluoghi. La città l’ho sempre vissuta e non la trovo così cambiata, forse sono io più insofferente al traffico e al caos. I film a Hollywood nascono da un presupposto diverso dal nostro, da una necessità industriale. Quando partono da un’ispirazione devono fare comunque un percorso, stavolta faticoso, per adattarsi all’esigenza industriale. Delle volte c’è un equivoco di base che fa pensare che il pubblico sia un’entità astratta e si tende a semplificare il racconto per renderlo fruibile rispetto a un pubblico però mmaginario, perché in realtà siamo noi. Solo questa è la grande differenza, rendendo meno sofisticati alcuni passaggi del racconto”.