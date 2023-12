Adagio, la fine di un'era criminale: video intervista con Pierfrancesco Favino e Stefano Sollima

News Cinema

Il crepuscolo di antieroi, la fine di un'era criminale raccontata in film e serie televisive da Stefano Sollima. Il regista ci parla di Adagio insieme al protagonista Pierfrancesco Favino e al giovane emergente Gianmarco Franchini.

Corpi sofferenti, che portano chiari i segni di troppi anni di errori e dolore. Sono i tre criminali riportati in attività, risvegliati dalla pensione in Adagio, capitolo conclusivo di anni di racconti e personaggi, fra cinema e serie televisive, diretti da Stefano Sollima. In sala per Vision distribution, il film presenta una città assediata da incendi e accecata da continui blackout. L'unica possibilità potrebbe arrivare dai govani, come il fuggitivo protagonista, Manuel, interpretato dall'emergente Gianmarco Franchini.

Proprio con lui, oltre che con il cosceneggiatore e regista Stefano Sollima e il protagonista, Cammello, un quasi irriconoscibile Pierfrancesco Favino, abbiamo parlato del film e delle sue implicazioni. Ecco la nostra video intervista.