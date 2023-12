Adagio, il crepuscolo criminale: video intervista con Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini

News Cinema

Nelle sale è arrivato dopo la presentazione in concorso a Venezia il film con cui Stefano Sollima conclude le sue storie sulla Roma criminale. Adagio raccontata in un'intervista da Toni Sevillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini.

Sono segnati da anni di errori e rappresentano simboli di un mondo criminale ormai in pezzi. Sono i protagonisti di Adagio, ultimo capitolo, appena uscito in sala per Vision distribution, con cui Stefano Sollima racconta il crepuscolo di una serie di storie fra crime urbano e politica di malaffare che hanno creato un immaginario di grande successo nell'ultimo decennio in Italia. Da Romanzo criminale - la serie a Suburra, per intenderci.

Presentato in concorso al Festival di Venezia, Adagio ci conduce in una città assediata dal fuoco e dai blackout. Ne abbiamo parlato con tre dei protagonisti, Valerio Mastandrea, Toni Servillo e Adriano Giannini, in questa video intervista.

Adagio: La nostra video intervista a Valerio Mastandrea, Adriano Giannini e Toni Servillo - HD

Adagio: la trama ufficiale e il trailer del Film di Stefano Sollima