Acque profonde - Deep Water: il full trailer del film con Ana De Armas e Ben Affleck

Debutta in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 18 marzo il thriller erotico diretto da Adrian Lyne, autore di molti dei film più iconici degli anni Ottanta. Il trailer di Acque Profonde - Deep Water

Adrian Lyne ha firmato alcuni dei titoli più celebri e iconici del cinema americano degli anni Ottanta: da Nove settimane e 1/2 ad Attrazione fatale, passando per Flashdance e Proposta indecente (che pure era giù degli anni Novanta). Ora, a 81 anni suonati e dopo vent'anni di inattività (il suo ultimo film era stato Unfaithful - L'amore infedele, del 2002), Lyne sta tornando con un nuovo film. Che, ovviamente, è un thriller ad alto tasso di erotismo: Acque Profonde - Deep Water.

Disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal prossimo 18 marzo, Acque profonde vede protagonisti Ana de Armas e Ben Affleck, che al tempo delle riprese erano impegnati in una relazione. Il film è stratto da romanzo omonimo scritto da Patricia Highsmith nel 1957, e già portato nel 1981 da Michel Deville con Isabelle Huppert e Jean-Louis Trintignant nei panni dei protagonisti, Vic e Melinda Van Allen.

La storia è quella di una coppia, quella dei Van Allen, appunto: in apparenza perfetta, vive invece di sadomasochistici giochi psicologici con i quali si tormentano a vicenda. Il problema è che sulla loro strada, e su quella dei tanti amanti di lei, iniziano presto ad accumularsi dei cadaveri.

Acque profonde: il trailer e la trama del film