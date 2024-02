Accadde una notte: il trailer della versione restaurata in 4K per il 90° anniversario del film

News Cinema

Un film bellissimo, ancora divertentissimo e modernissimo, che ha fatto la storia del cinema. L'ha diretto il grande Frank Capra, con protagonisti Clark Gable e Claudette Colbert. Lo potete vedere in streaming gratuito su RaiPlay, e questo è il trailer della sua nuova e scintillante versione restaurata.

Attenzione, perché ora parliamo di un capolavoro.

E non solo perché è stato, nel 1935, il primo film della storia del cinema - eguagliato poi solo a Qualcuno volò sul nido del cuculo nel 1976 e da Il silenzio degli innocenti nel 1992 - a vincere tutti e cinque i premi Oscar più importanti, quelli come miglior film, regia, sceneggiatura, attore protagonista e attrice protagonista.

Accadde una notte è un film straordinario, una delle più grandi commedie (romantiche) di tutti i tempi. L'ha scritto Robert Riskin a partire da un racconto di Samuel Hopkins Adams, mentre dietro la macchina da presa sedeva il grande Frank Capra. Davanti, alla macchina da presa, a animare una delle più memorabili battaglie dei sessi di tutti i tempi, due icone di Hollywood come Clark Gable e Claudette Colbert.

La storia di Accadde una notte - che in questi giorni potete vedere, assieme a altri cinque capolavori di Capra, in streaming gratuito su RaiPlay, sia nella versione italiana che in quella originale - è quella che vede Colbert nei panni di Ellie Andrews, una giovane e viziata ereditiera che - dopo una lite con suo padre, che non vede di buon occhio il suo matrimonio con il playboy King Westley - fugge di casa. Si rirrova su un pullman di linea che viagga da Miami a New York, a bordo del quale incontra Peter Warne, un giornalista squattrinato che fiuta il grande scoop e decide di accompagnarla. Tra imprevesiti, battibecchi, separazioni e riunioni, ma per i due il viaggio sarà l'inizio di un grande amore.

Per invogliarvi, ce ne fosse il bisogno, a vedere questo bellissimo film, ecco qui il suo nuovissimo trailer, realizzato in occasione del novantesimo anniversario e del suo restauro in 4K: