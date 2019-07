Academy Two: la Palma d'Oro di Cannes e l’arte del cinema in prima linea

News Cinema

Parasite è il titolo di punta della società di distribuzione diretta da Alessandro Giacobbe.

Il paradiso probabilmente non è soltanto il titolo del film di Elia Suleiman, tra i film dei prossimi mesi di Academy Two, ma potrebbe anche rappresentare lo stato di estasi di chi ama l’arte cinematografica e si trova davanti al listino della società di distribuzione. Parasite di Bong Joon-ho (vincitore della Palma d'Oro all’ultimo festival di Cannes), Grazie a Dio di François Ozon (vincitore dell’Orso d'Argento all'ultimo festival di Berlino) e Lezioni di persiano di Vadim Perelman sono alcune storie acquisite da Academy Two per il mercato italiano.

Ne parliamo alle giornate di Cinema di Riccione con il Managing Director Alessandro Giacobbe.