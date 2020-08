Abyssal Spider: il trailer del film cinese con giganteschi ragni marini mangiauomini

News Cinema

Diretto da Joe Chien, debutterà in patria a settembre, ed è uno di quei film che non vediamo l'ora di poter vedere.

Il film si chiama - in maniera piuttosto autoesplicativa - Abyssal Spider. È un thriller-horror cinese che debutterà nelle sale del suo paese d'origine l'11 settembre, e ve ne vogliamo mostrare il trailer originale sottotitolato in inglese, e un paio di poster.

Perché? Perché è il nostro lavoro; perché trailer e poster non sono niente male; ma soprattutto perché di un creature-feature che parla di giganteschi ragni marini mangiauomini non possiamo proprio non parlare.

Diretto da Joe Chien, il film parla di un marinaio traumatizzato da una vicenda del suo passato che trova la forza e il coraggio per imbarcarsi di nuovo, per però trovarsi a fronteggiare quegli stessi incubi dai quali credeva di essere sfuggito per sempre: quelli dei giganteschi ragni marini mangiauomini, per l'appunto.

Buon divertimento.

Abyssal Spider: il trailer del film