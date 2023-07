About Last Year: il trailer dell'unico italiano in concorso alla Settimana della Critica del Festival di Venezia

News Cinema

È appena stato diffuso il trailer di About Last Year, l'unico film italiano in concorso alla Settimana Internazionale della Critica dell'ottantesimo Festival di Venezia.

Diretto da Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova, al loro esordio registico, il film è una produzione Base Zero. Prodotto da Enrico Bisi e Stefano Cravero, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, è un racconto di formazione ed è stato sceneggiato dalle stesse registe.

About Last Year: la trama del film

About Last Year si svolge nella periferia di Torino e vede protagoniste tre giovani fra i 20 e 30 anni, unite dalla passione per il mondo del ballroom. e dalla consapevolezza di essere, in quanto donne cisgender, a proprio agio con la loro identità di genere. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Nato a New York dalla voglia di riscatto della comunità LGBT latina e afroamericana, il ballroom è oggi presente e radicato anche in Italia. In questa realtà, Celeste, Giorgia e Letizia hanno trovato uno spazio sicuro in cui possono essere padrone del proprio corpo senza essere soggette a giudizi, pregiudizi o provocazioni. Qui, al ritmo irresistibile delle performance e del ballo, sono diventate sorelle. Ora che molte novità̀ si avvicinano all'orizzonte, le tre ragazze stanno per iniziare un viaggio che le farà crescere, acquisire consapevolezza e le costringerà̀ ad affrontare decisioni che influenzeranno il loro futuro: mentre Giorgia è sempre più̀ legata al suo luogo d'origine, Celeste e Letizia sentono stretta la dimensione provinciale e hanno intenzione di partire.

About Last Year: il trailer del film