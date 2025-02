Abigail, la bambina-vampiro terrorizza Sky Cinema Uno e NOW

News Cinema

Una bambina apparentemente innocente si trasforma nel peggiore incubo di un gruppo di criminali in Abigail, questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Gli appassionati di vampiri e in generale dell’horror non potranno perdersi l’ultima proposta in anteprima TV di Sky Cinema Uno e in streaming in contemporanea su NOW. Questa sera, mercoledì 19 febbraio 2025, arriva in prima TV dalle ore 21:15 Abigail, film horror diretto a quattro mani da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e distribuito in sala nel corso del 2024.

Abigail, una bambina innocente si trasforma nel peggiore incubo della notte su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Liberamente ispirata al film La figlia di Dracula, Abigail racconta la storia di una deliziosa bambina, figlia di un importante boss della malavita che finirà per diventare il bersaglio di un gruppo di aspiranti criminali. Decisi a rapire la bambina, la banda si renderà presto conto di essere in trappola. Il gruppo assortito è composto da Joey, un tempo medico dell’esercito e tossicodipendente, seguito da Frank che un tempo è stato detective della polizia, Dean che opera come autista, Sammy l’hacker, Rickles il cecchino e Peter il sicario. Rapire Abigail significa chiedere un riscatto di 50 milioni di dollari al padre. Quello che non hanno messo in conto è la natura della bambina, che metterà a rischio la loro vita. Abigail, una piccola ballerina, viene rinchiusa in una location isolata e i criminali hanno il compito di sorvegliarla per 24 ore nell’attesa che il padre paghi il riscatto. Abigail, però, mette in guardia il gruppo e chiede loro scusa per quello che accadrà più avanti. Durante la notte, infatti, il gruppo lentamente perde membri, ritrovati poi uccisi in varie zone della villa. Si scoprirà, con il passare delle ore, che Abigail non è una bambina ordinaria ma un vampiro assetato di sangue.