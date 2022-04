A qualcuno piace caldo diventa un musical

News Cinema

La commedia di Billy Wilder A qualcuno piace caldo, interpretata da Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis, prenderà la forma di un musical, che debutterà a Broadway in autunno.

La commedia di Billy Wilder A qualcuno piace caldo sarà trasformata un musical, che andrà in scena prima a Broadway e poi, almeno questa è la nostra speranza, in altri teatri di altre città e altri paesi.

In un periodo nel quale sono soprattutto i musical teatrali a essere adattati per il grande schermo, succede che un caposaldo della storia del cinema in bianco e nero raggiunga il palcoscenico e chiami in causa ballerini e cantanti. Lo show, ci informa Variety, debutterà il prossimo autunno, per la precisione l'11 dicembre, allo Schubert Theatre di Broadway.

A scrivere il libretto del musical da A qualcuno piace caldo sono stati Matthew López, che ha all'attivo un Tony Award, e la comica Amber Ruffin. La musica è di Marc Shaiman (Hairspray), che ha scritto anche i testi delle canzoni insieme a Scott Wittman. Le coreografie, invece, sono di Casey Nicholaw (The Book of Mormon, Spamalot). A recitare cantando e danzando saranno Christian Borle nei panni di Joe/Josephine, J. Harrison Ghee nel ruolo di Jerry/Daphne, Adrianna Hicks nella parte di Zucchero e Kevin Del Aguila in quella di Osgood.

A qualcuno piace caldo: un ripasso sul film

Uscito nel 1959, A qualcuno piace caldo vede protagonisti Jack Lemmon e Tony Curtis nei panni di un contrabbassista di nome Jerry e un sassofonista chiamato Joe che, nella Chicago del Proibizionismo, assistono per caso alla strage di San Valentino. Inseguiti dalla gang di Ghette Colombo, si travestono da donne e vanno in Florida con un'orchestra femminile. Fra le suonatrici c'è la splendida Zucchero Kandinski, una bionda mozzafiato con il volto di Marilyn Monroe profondamente delusa dall'amore ma alla ricerca di un miliardario da accalappiare. Folgorato dalla sua bellezza e dal suo candore, Joe si travestirà da uomo fingendosi l’erede della compagnia petrolifera Shell. Jerry, intanto, sarà oggetto delle attenzioni del ricchissimo Osmond. Tutto filerà liscio fino a quando in Florida non arriverà qualcuno che Jerry e Joe proprio non si aspettavano di trovarsi di fronte.

Anche se A qualcuno piace caldo resta ancora uno dei film più spassosi e ben scritti, e ben recitati, di sempre, per Marilyn Monroe fu un supplizio memorizzare le battute. Durante le riprese, la diva stava attraversando un momento molto difficile, in cui eccedeva nel consumo di barbiturici e pillole varie. In più, stando a molte fonti, era incinta. Così le capitò di dover rifare un ciak 47 volte, scatenando le ire di Tony Curtis. Il quale Tony Curtis ebbe una relazione con lei e non disse mai, come riportarono i media di allora, che baciarla era come baciare Hitler. Il film vinse un solo Oscar (per i costumi) e nella nostra Italia fu il secondo incasso più alto della stagione 1958-1959 dopo La dolce vita. Il titolo allude al jazz, che può essere freddo o caldo, e fra le varie battute passate alla storia c'è l'eccezionale "nessuno è perfetto", pronunciata dal vecchio Osgood. Last but not least dobbiamo ricordarci che il film all'inizio doveva essere a colori, ma Billy Wilder fu costretto a passare al bianco e nero perché il trucco di Tony Curtis e Jack Lemmon appariva troppo marcato e inverosimile se riprodotto nella sua tinta naturale.