A Pupi Avati il Globo d'Oro alla Carriera 2025

Al regista Pupi Avati, in sala con L'orto americano, l'associazione della stampa estera in Italia consegnerà il 2 luglio il Globo d'Oro alla Carriera.

Il 2025 è un anno di grandi soddisfazioni per il regista Pupi Avati. Al cinema c'è il suo lungometraggio numero 43 (escludendo i suoi pionieristici e mai dimenticati lavori televisivi), L'orto americano, che la critica ha accolto benissimo e che si farà sicuramente strada nel cuore del pubblico. Si tratta infatti di un ritorno del regista a quel genere gotico-padano da lui creato e tanto amato dagli appassionati, declinato in modo suggestivo, in uno splendido bianco e nero a metà tra America e Italia. Arriva adesso per lui un'altra ottima notizia: Avati riceverà il Globo d'Oro alla Carriera da parte dell'Associazione Stampa Estera in Italia. E con una carriera lunga e fruttuosa come la sua, non poteva esserci scelta migliore. Il riconoscimento sarà consegnato il 2 luglio in Campidoglio durante la cerimonia della 65ma edizione.