A Little While Lie: il trailer originale della commedia con Kate Hudson e Michael Shannon

Dove un uomo di fatica che non ha mai letto un libro in vita sua viene scambiato per uno scrittore scomparso da anni, e così trova l'amore.

Michael Shannon lo conoscete tutti, o almeno dovreste. Quel bravo, molto bravo attore americano che, complice una fisicità e un volto particolari, spesso e volentieri viene impiegato nel ruolo del cattivo. Eppure, e lo ha anche dimostrato sul grande schermo, oltre che nella vita, Michael Shannon è un uomo eccentrico, nonché uno che ama molto divertirsi e divertire.

In A Little White Lie, commedia prodotta da Saban Films e Paramount Pictures che debutterà negli USA a inizio marzo, lo troviamo nel ruolo di un uomo di fatica, un tuttofare che non ha mai letto un libro in vita sua, che viene scambiato a causa di un malinteso per uno scrittore che si era allontanato dalla vita pubblica facendo perdere le sue tracce venti anni prima. Quando gli viene proposto di partecipare a un festival letterario organizzato da un'università, l'uomo ne approfitta, godendo del rispetto e dell'adorazione dei fan e, soprattutto, di quelli di una bionda professoressa di letteratura inglese di cui si innamora, interpretata dalla frizzantissima Kate Hudson che da pochissimo abbiamo visto in Glass Onion.

A Little White Lie - che vuol dire "una piccola bugia innocente" - è stato tratto da un romanzo omonimo di Chris Belden adattato da Michael Maren, anche regista del film. A completare il cast, assieme a Shannon e Hudson, ci sono Zach Braff, Kate Linder, Aja Naomi King, Da’Vine Joy Randolph, M. Emmet Walsh, Jimmi Simpson e perfino Don Johnson.

