A House of Dynamite, il glossario: personaggi, terminologia e location del film Netflix

A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow e prodotto da Netflix, è un angosciante thriller che ci mostra come verrebbe gestita negli Stati uniti l'emergenza di un attacco nucleare.

Non c'è dubbio che si tratti di uno dei migliori film dell'anno.

Probabilmente il più angosciante.

A House of Dynamite è ora disponibile su Netflix dopo l'uscita al cinema (rapida e furtiva) di alcuni giorni fa e il passaggio alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in concorso e, purtroppo, non ha riceveuto alcun premio. Diretto da Kathryn Bigelow, il film ha una trama tanto semplice quanto agghiacciante: un missile balistico intercontinentale è lanciato contro gli Stati Uniti e le autorità governative americane hanno 18 minuti di tempo per capirne la provenienza, se e come contrattacare. A rendere l'esperienza di visione realistica e angosciante è lo stile giornalistico adottato dalla regista, le cui riprese sempre in movimento in situazioni statiche vanno a evidenziare la nervosità crescente dei personaggi. Bigelow è bravissima nel mantenere un ritmo al cardiopalma per tradurre in immagini l'incastro narrativo, con i diversi punti di vista, del perfetto script di Noah Oppenheim.

Quando arrivano i titoli di coda di A House of Dynamite, siamo preda di un abissale sconcerto. Il primo pensiero è quello di razionalizzare quanto appena visto, ma l'istinto ci invita a sperare che quello scenario sia il più lontano possibile dalla realtà dei tempi che stiamo vivendo. Per quanto siano imprescindibili le licenze narrative in un'opera di finzione, A House of Dynamite è stato realizzato con l'aiuto di consulenti che hanno lavorato per il governo USA, affinché gli eventi raccontati potessero essere fedelmente ricreati. Quelli che seguono sono tre paragrafi che vogliono essere una guida, utile ad avere qualche chiarimento in più su personaggi, terminologia e location di A House of Dynamite.

I personaggi di A House of Dynamite

Presidente degli Stati Uniti (POTUS) – Interpretato da Idris Elba

Comandante in Capo delle forze armate, detiene l’autorità esclusiva di autorizzare l’uso delle armi nucleari.

Segretario alla Difesa (SECDEF) – Interpretato da Jared Harris

Massimo responsabile civile del Dipartimento della Difesa, supervisiona tutte le forze armate e consiglia il Presidente in materia di politica militare.

Comandante di STRATCOM – Interpretato da Tracy Letts

Ufficiale militare di alto rango a capo del Comando Strategico.

Vice Consigliere per la Sicurezza Nazionale – Interpretato da Gabriel Basso

Secondo membro più alto in grado del Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC), può sostituire il Consigliere per la Sicurezza Nazionale quando necessario.

Direttore Senior della SITROOM – Interpretato da Jason Clarke

Funzionario della Casa Bianca che supervisiona la Situation Room, coordina i flussi di informazione e le operazioni di crisi, assicurando al Presidente aggiornamenti tempestivi e accurati.

Ufficiale di Servizio Senior del “Watch Floor” (SDO) – Interpretato da Rebecca Ferguson

Ufficiale più alto in grado incaricato di supervisionare gli operatori del Watch Floor e garantire una comunicazione operativa efficace con la leadership.

Aide Militare Presidenziale (MILAIDE) – Interpretato da Jonah Hauer-King

Ufficiale militare che accompagna costantemente il Presidente, custodendo la “valigetta nucleare” e fornendo accesso immediato ai codici in caso di necessità di autorizzare un attacco nucleare o attivare protocolli d’emergenza.

Comandante dell’Unità di Fort Greely – Interpretato da Anthony Ramos

Ufficiale responsabile del centro di comando e controllo dedicato alla gestione e al lancio dei missili GBI.

Teminologia di A House of Dynamite

Missile balistico

Missile che ha una traiettoria di volo balistica, di tipo suborbitale. Lo scopo del missile è il trasporto di una o più testate, che possono essere nucleari, su un determinato obiettivo.

Nuclear Football

Nome colloquiale che identifica la valigetta nera trasportata da un militare che accompagna il Presidente degli Stati Uniti d'America in ogni suo spostamento. Il nome ufficiale è "President's Emergency Satchel", traducibile in "Cartella di Emergenza del Presidente". La cartella illustra quali possibilità abbia il Presidente per ordinare l'uso di armi nucleari.

Biscotto

"The Biscuit" è il nome dato alla tessera rigida contente i codici di autenticazione che il Presidente degli Stati Uniti deve portare sempre con sé. All'interno della Nuclear Football c'è anche un telefono satellitare che mette in comunicazione il Presidente con il National Military Command Center (NMCC).

Ground-Based Interceptor (GBI)

Componente terrestre del sistema di difesa missilistica. Utilizza un razzo a tre stadi per lanciare un veicolo di intercettazione esa-atmosferico (EKV) in grado di distruggere missili balistici intercontinentali (ICBM) in arrivo, colpendoli nello spazio al di fuori dell’atmosfera terrestre.

Continuità del Governo (COG)

Insieme di piani e misure volti a garantire la sopravvivenza e la continuità del comando e della leadership nazionale durante e dopo un attacco nucleare.

Piano Congiunto di Evacuazione d’Emergenza (JEEP)

Strategia coordinata tra agenzie governative e militari statunitensi per evacuare rapidamente il personale chiave in caso di crisi nazionale o minaccia imminente.

Le location di A House of Dynamite

Studio Ovale

L’ufficio principale del Presidente degli Stati Uniti all'interno della Casa Bianca

Situation Room - “Watch Floor”

Centro operativo e d’intelligence con accesso ai soli autorizzati, attivo 24 ore su 24 all’interno della Situation Room della Casa Bianca (SITROOM). Fornisce al Presidente e al suo staff informazioni in tempo reale, supporto per la gestione delle crisi e comunicazioni riservate durante eventi nazionali e internazionali.

Centro Operativo di Emergenza Presidenziale (PEOC)

Struttura altamente sicura situata in profondità nei piani interrati della Casa Bianca, utilizzata come centro di comunicazioni riservate durante emergenze e crisi nazionali.

Comando Strategico degli Stati Uniti (USSTRATCOM)

Comando combattente del Dipartimento della Difesa responsabile del controllo e della gestione delle forze strategiche statunitensi, comprese le operazioni nucleari e di difesa missilistica.

National Military Command Center (NMCC)

Centro di comando e comunicazioni situato all’interno del Pentagono, che gestisce tutti i lanci di ordigni nucleari e opera per conto della National Command Authority, ovvero il Presidente degli Stati Uniti e il Segretario alla Difesa.

Marine One

Nome in codice utilizzato quando un elicottero del Corpo dei Marines trasporta il Presidente degli Stati Uniti.

49ª Brigata di Difesa Missilistica, Fort Greely (Alaska)

Base militare che gestisce e mantiene i missili Ground-Based Interceptor (GBI), progettati per individuare, tracciare e distruggere minacce missilistiche balistiche in arrivo.

Il Pentagono

Sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e dell’Ufficio del Segretario alla Difesa (OSD).

Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA)

Agenzia governativa statunitense responsabile del coordinamento della risposta, preparazione, mitigazione e ricostruzione in caso di disastri naturali o provocati dall’uomo.

Raven Rock Mountain Complex

Struttura militare sotterranea altamente sicura situata in Pennsylvania, progettata per fungere da centro di comando alternativo del governo in caso di emergenza nazionale.