A Haunting in Venice - Hercule Poirot torna ad indagare nel teaser trailer del film di e con Kenneth Branagh

News Cinema

Kenneth Branagh torna a vestire i panni di Hercule Poirot in A Haunting in Venice, terzo capitolo del ciclo tratto dai romanzi di Agatha Christie, di cui vi mostriamo il primo teaser trailer.

Il detective più famoso della letteratura e del cinema - insieme a Sherlock Holmes - è pronto a tornare in azione. A poco più di un anno dall'uscita di Assassinio sul Nilo, Hercule Poirot, interpretato da Kenneth Branagh, sta per tornare sul grande schermo in A Haunting in Venice - terza avventura tratta dai romanzi di Agatha Christie, diretta ed interpretata da Branagh. Il film sarà nei cinema dal mese di settembre prossimo e, in occasione del panel Disney al CinemaCon di Las Vegas, è stato presentato il teaser trailer ufficiale, che vi mostriamo qui sotto



A Haunting in Venice: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot - HD

A Haunting in Venice - Sedute spiritiche e nuovi sospetti nel teaser trailer del giallo di Kenneth Branagh

Nessuna vendetta o amore tormentato. Il terzo capitolo della saga diretta da Kenneth Branagh sarà incentrato su elementi molto più sovrannaturali, che sovrastano gli umani sentimenti e riescono ad interessare persino un detective razionale come Hercule Poirot. Come si evince dal titolo del lungometraggio, e dall'inquietante teaser trailer, l'investigatore sarà infatti chiamato ad indagare su una seduta spiritica. Nella Venezia del secondo dopoguerra, Poirot accetta infatti di interrompere il suo pensionamento e di assistere al misterioso rito, celebrato in un palazzo che si dice essere infestato. Durante la seduta, avverrà però un omicidio, sul quale il nostro protagonista deciderà - ovviamente - di indagare. Il teaser, dai toni decisamente horror, termina poi con un'esplicativa frase del detective:

Stanotte abbiamo tutti paura. Non possiamo nasconderci dai nostri fantasmi, che siano reali o no.

Una trama, dunque che si discosta da quella del romanzo di partenza. Pubblicato in Italia con il titolo Poirot e la strage degli innocenti, l'opera di Christie si svolgeva infatti durante i preparativi della festa di Halloween di una ragazzina di tredici anni. Dopo aver confessato di aver assistito ad un omicidio, avvenuto anni prima, la tredicenne verrà però trovata morta, annegata in un secchio d'acqua. Da questo terribile avvenimento partiranno quindi le indagini di Poirot. A dar vita alla versione di Branagh - che decide di trasporre sul grande schermo una storia mai adattata prima - è un cast all star, in cui spicca la presenza della neo-vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh - la medium della seduta spiritica - Tina Fey - la scrittrice Ariadne Olivier, amica di Poirot già nei romanzi - Riccardo Scamarcio e Kelly Reilly. Jamie Dorman e il giovane Jude Hill tornano invece a vestire i panni di padre e figlio, dopo l'esperienza di Belfast - diretto sempre da Kenneth Branagh. Completano poi il cast Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan ed Emma Laird. A fare da sfondo a questa esperienza da brivido è la città di Venezia, di cui alcuni scorci sono mostrati già nel teaser. Non resta dunque che attendere di scoprire la data d'uscita italiana, per immergerci insieme a Poirot in una nuova indagine.