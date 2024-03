A due anni dalla scomparsa, ecco cinque film in streaming in ricordo del talento di William Hurt (1950-2022)

News Cinema

L'icona del cinema d'autore degli anni '80 ha in seguito interpretato grandi parti di supporto per autori come David Cronenberg. Cinque film in streaming per rendergli il doveroso omaggio.

A due anni esatti dalla scomparsa, vogliamo ricordare il talento unico e l’eleganza naturale di William Hurt (1950-2022). Antidivo degli anni ‘80, attore capace di ruoli di estrema gentilezza e poi di dipingere personaggi complessi e tutt’altro che edificanti, Oltre che per i cinque film in streaming raccontati come sempre qui sotto, lo abbiamo amato in Brivido caldo (1981), Il bacio della donna ragno (1985) per cui ha vinto l’Oscar e soprattutto Fino alla fine del mondo (1991) di Wim Wenders, una delle opere maggiormente affascinanti della storia del cinema contemporaneo. Vi lasciamo dunque al nostro sentito omaggio a William Hurt, attore unico e sempre rimpianto. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’indimenticato William Hurt

Il grande freddo (1983)

Seconda collaborazione con Lawrence Kasdan per un film che incornicia una generazione di post-rivoluzionari sconfitta ma affascinante, dove i rimpianti diventano occasione per raccontare un tessuto sociale di enorme impatto emotivo. William Hurt è il “maledetto”, Kevin Kline, Glenn Close, Tom Berenger, Jeff Goldblum, Meg Tilly e tutti gli altri i membri di un cast eccelso. Il grande freddo diventa film di culto e ottiene le candidature all’Oscar per il film, l’attrice non protagonista (Close) e la sceneggiatura. Ancora oggi melodramma da camera insuperabile. Che film prezioso…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Figli di un Dio minore (1986)

Seconda nomination all’Oscar di fila per il ruolo strappalacrime interpretato con una dignità da applausi. Accanto a una Marlee Matlin da statuetta, William Hurt rende Figli di un Dio minore un melodramma assolutamente non pietistico, tutt’altro. Sentimenti, storia magnificamente raccontata, la regia di Randa Haines precisa e pungente. Si piangono lacrime di dolore ma anche di felicità per un lungometraggio capace di entrare sotto pelle. Nomination per il film, gli attori protagonisti. Commovente nel senso migliore del termine. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Turista per caso (1988)

Ancora Kasdan, ancora un film con la partner di Brivido caldo Kathleen Turner, ma soprattutto un duetto di umanità vibrante e vagamente stralunata con una bravissima Geena Davis, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista. Tratto dal bellissimo romanzo di Anne Tyler, Turista per caso mescola dramma e commedia con una dolcezza innata, arrivando a toccare le corde intime e profonde dell'animo umano. Arrivano la candidatura all’Oscar per il miglior film e la sceneggiatura. Una delle prove maggiormente raffinate e sobrie di Hurt, perfetto gentiluomo che espone pian piano la sua fragilits. Prova come sempre superba. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

The Village (2004)

La seconda parte della carriera di Hurt lo ha portato a recitare in grandiose parti di supporto, come quella in The Village. M. Night Shyamalan dirige lui, Sigourney Weaver, Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Brendan Gleeson, Adrien Brody e molti altri in un horror rurale che per tre quarti diventa un vero capolavoro, grazie anche alle musiche di James Newton Howard e alla fotografia di Roger Deakins. Momenti di grande cinema di genere ma anche di sentimenti al calor bianco. Film prezioso, malinconico, di abbacinante bellezza estetica e potenza emotiva. Una vetta nella carriera di coloro che vi hanno partecipato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

A History of Violence (2005)

Conquistare la candidatura all’Oscar come non protagonista grazie a una sola sequenza diventa un fiore all’occhiello nella carriera di William Hurt, straordinario istrione nel finale di A History of Violence, uno dei migliori film del genio visionario di David Cronenberg. Viggo Mortensen e Maria Bello conducono questo dramma criminale dentro gli antri oscuro dell'identità e dell’animo umani. Ed Harris a supporto semplicemente mefistofelico. Tratto da un fumetto, un film livido e affascinante, un’immersione nell’inferno del quotidiano impossibile da dimenticare. Nomination anche per l’adattamento. Doveroso. Da applausi. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.